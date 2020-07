Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli e la ex Laura Freddi faccia a faccia. E lui reagisce così

Solo qualche giorno fa si è tornati a parlare di Laura Freddi e di Sonia Bruganelli, rispettivamente ex fidanzata e moglie di Paolo Bonolis. Tutto perché Sonia ha ripostato un vecchio articolo in cui Laura spendeva belle parole sul conduttore. Ha quindi condiviso lo screenshot dell’articolo sul suo profilo Instagram e ironizzato: “Sempre sul pezzo!”.

Poi, sotto al suo post, ha precisato: “Laura? Assolutamente corretta. Mi fa ridere che ogni tanto tornino vecchie interviste”. Inutile dire che il gossip si è subito acceso. Ma ora, a distanza di pochissimo, ecco la Bruganelli intervistare proprio la ex del suo attuale marito. Sedute l’una vicina all’altra, in diretta sul web per svelare una volta per tutte la verità. La reazione di Bonolis? “Ma perché state facendo questa cosa?”, ha detto ad un certo punto dopo circa un quarto d’ora di silenzio. (Continua dopo la foto)























“Paolo ma sei in imbarazzo?”, gli ha allora chiesto Sonia. E lui: “No, sto cercando di capire alla gente che cosa gliene frega…”. “D’altronde sei tu che ti sei fidanzato con noi”, la replica scherzosa di Sonia. Poi Bonolis è intervenuto di nuovo coinvolgendole entrambe: “Diciamo le cose come stanno. Io sono sposato con Sonia da 23 anni. Con Sonia ho fatto tre figli. Con Laura ci vediamo ogni tanto di nascosto e facciamo sesso!”. (Continua dopo la foto)















“Che scemo! Già dicono tutti che siamo separati!”, ha detto Sonia. “Mo mi chiamano tutti! Mi chiama mio marito e mi caccia di casa!”, ha invece ribattuto Laura ridendo. Lo scambio di battute è proseguito, a dimostrazione del fatto che tra loro i rapporti non sono distesi, di più. “Scusa, ma tuo marito non è quello che ogni tanto va con mia moglie?”, ha domandato il conduttore alla Freddi, che si è poi lasciata andare ad una proposta: “Perché non facciamo una sitcom?”. (Continua dopo foto e post)











“A ‘sto punto facciamo l’orgia…”, ha replicato Paolo. E la moglie: “Ma sei impazzito!?”. Saranno finiti ora i gossip sulla presunta rivalità tra le due? “Ho invitato il passato dell’uomo con cui oggi sono felicemente sposata – ha detto Sonia nel presentare la Freddi – Ci odiamo davvero? Ma quale odio!”. E Laura replica: “È un gioco, si gioca… dei giornali, non nostro! E noi oggi siamo qui per mettere un bel punto e far partire un’altra pagina della nostra vita che dettiamo noi e non gli altri”. Alla fine della diretta, la Bruganelli ha anche pubblicato su Instagram una foto insieme alla Freddi: “Grazie Laura Freddi perché ci siamo divertite sul serio… ps. Nessun Paolo Bonolis è stato maltrattato per questa diretta”, la didascalia.

