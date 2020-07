“Non vedevo l’ora!”. Anna Tatangelo scoppia di felicità: l’annuncio sui social

Ultimamente Anna Tatangelo ha riservato grosse novità ai suoi tanti fan di Instagram. Dopo essere tornata single a seguito della rottura con Gigi D’Alessio, la bellissima cantante di Sora ha cambiato radicalmente look. Tutti sorpresi quando hanno visto le nuove foto social in cui sfoggiava una chioma bionda platino oltre alla sua proverbiale bellezza. Da sempre mora, non si era mai vista così.

Poi, a proposito di Instagram, un altro cambiamento drastico: ha improvvisamente eliminato tutti i post lasciando solo gli ultimi, quelli in cui appunto si mostrava con i suoi ‘nuovi capelli’. E poi il lavoro. Anna Tatangelo sta vivendo un periodo più che florido per la sua carriera da cantante. Dopo l’addio a Gigi, Anna si è buttata a capofitto nel suo lavoro. (Continua dopo la foto)























Su Instagram ‘Lady Tata’ non ha mai perso occasione di rendere partecipi i suoi ammiratori del suo nuovo progetto mostrandosi spesso in sala discografica. E ora è arrivato il momento di condividere i frutti di quei mesi in cui Anna è stata impegnatissima. Venerdì 3 luglio è infatti uscito il nuovo singolo musicale della Tatangelo. (Continua dopo la foto)















Singolo completamente in napoletano e realizzato in collaborazione con Geolier, noto e famosissimo rapper campano, che si intitola ‘Guapo’ e dopo poche ore dal lancio ha già registrato un grande successo. Per questo motivo la cantante di Sora non ha potuto fare a meno di trattenere la sua gioia: “È stata una notte molto lunga”, ha esordito descrivendo le ore antecedenti all’uscita del suo nuovo singolo. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram GUAPO ft. @realgeolier2 Fuori a mezzanotte Prod @iamdatboidee Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 2 Lug 2020 alle ore 5:34 PDT

Visualizza questo post su Instagram GUAPO ft. @realgeolier2 è fuori ovunque!🏎🔥🔥🔥 Link in bio Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 3 Lug 2020 alle ore 2:51 PDT



“Non vedevo l’ora che uscisse questo primo singolo, Guapo, primo singolo di un nuovo progetto e di un nuovo disco”, ha proseguito tra le Storie la bellissima Anna Tatangelo rivolgendosi ai fan. “Sono felicissima. Siamo partita alla grande”, ha concluso non mancando di ringraziare i suoi ammiratori che per l’occasione le hanno mandato messaggi su messaggi di stima e affetto.

