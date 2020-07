“Proprio niente male…”. Romina Power, sul web spunta la foto senza veli. Applausi dei fan

Le primavere di Romina Power sono ormai 68, ma si sa, per alcuni fortunati il tempo sembra non trascorrere mai, infatti la ex compagna di Al Bano resta sotto ogni punto di vista possibile e immaginabile una donna dal fascino stellare. L’ex partner di Al Bano, ex sia nella vita che nel lavoro, ad oggi è costretta a vivere a Cellino San Marco, poiché l’emergenza sanitaria data dal Covid le impedisce di fare ritorno negli USA, dove la pandemia impazza ancora mietendo vittime su vittime. Proprio durante le ultime ore, il nome di Romina Power è entrato in tendenza, sia mediatica che, in generale, nel web. La motivazione di tale attenzione nei suoi confronti è dovuta a due accadimenti.

Uno potremmo descriverlo più "nella norma", mentre l'altro è assolutamente sorprendente e, perché no, anche un po' piccante. Abbiamo già sottolineato quanto Romina Power sia affascinante coi suoi meravigliosi 68 addosso, ma non abbiamo posto l'accento sulla sua naturale sensualità. Una caratteristica che vediamo fare capolino adesso e che durante la sua giovinezza non cessava di sollecitare tutte le attenzioni del caso. Mica fesso, Al Bano Carrisi! Ma torniamo al fulcro del discorso, ossia il fatto che si è tanto parlato di lei negli ultimi giorni e alle motivazioni che hanno portato a ciò…





































La prima motivazione che ha riportato in auge il nome di Romina Power riguarda sicuramente la sua apparizione come ospite nell'ultimo puntata del programma "Domenica In", tenendo così fede ad una promessa fatta a Mara Venier qualche settimana prima. E questo è già un buon motivo per tornare a parlare di Romina Power, ma ce n'è un secondo, che è certamente molto più succoso e al peperoncino. Il secondo motivo riguarda uno scatto di Romina che in breve tempo è diventato super popolare nel web, mandando i visibilio fan di ieri, oggi e pure domani. Sputiamo il rospo: una fotografia che la cattura senza veli, risalente a parecchi anni fa (36 anni, per essere precisi).









La foto, inserita all’interno di una rivista dell’epoca, è in bianco e nero e ritrae una Romina Power giovanissima mentre correvano scapestrati gli anni ’80, e precisamente correva l’anno 1984. A far impazzare lo scatto piccante sul web sono stati i follower Instagram di Romina, che lo hanno pubblicato su una fan-page del social più famoso che c’è. Nella fotografia in questione, la Power appare in compagnia di un uomo che la bacia sulla fronte e che non è certamente suo marito Al Bano Carrisi. La cantante statunitense è distesa sul canapè e mostra un décolleté di tutto rispetto, ma nonostante ciò conserva una raffinatezza propria del suo fascino. Romina insegnaci la vita!

