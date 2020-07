Sonia Bruganelli, rispunta Laura Freddi e lei sbotta: cosa è successo con l’ex di Paolo Bonolis

In questi giorni si parla molto di Laura Freddi. Intanto dopo una lunga assenza (la sua ultima apparizione in tv risale al 2016, con il GF Vip) sta per sbarcare nuovamente in televisione. Poi la questione vita privata. La showgirl, che è mamma di Ginevra, è infatti pronta alle nozze con il suo Leonardo D’Amico ma il matrimonio, a causa dell’emergenza sanitaria, è stato posticipato al 2021, come spiegato dalla stessa Laura al settimanale Nuovo.

“Io e Leonardo avevamo programmato le nozze per ottobre, ma abbiamo dovuto rimandare il tutto a data da destinarsi a causa della pandemia. Sogno il matrimonio in chiesa con mia figlia che ci porta le fedi: un’emozione che spero di vivere presto. Per questo voglio che sia una gran festa con tanti invitati quella che faremo il prossimo anno”, ha raccontato la Freddi che è legata a Leonardo dal 2013. (Continua dopo la foto)























Nozze a parte, c’è un altro motivo per cui il suo nome è finito su molti siti e giornali di gossip. Ma bisogna fare un passo indietro. Qualche tempo fa, in piena pandemia, Laura Freddi era tornata a parlare del suo ex più famoso, Paolo Bonolis che, rispondendo a una domanda durante una diretta social, si disse disposto a lavorare insieme a lei. Anche perché tra loro non c’era nessun problema. (Continua dopo la foto)















Laura Freddi rispose a quelle parole affettuose in una intervista su Novella 2000, dove parlò anche della moglie del suo ex, Sonia Bruganelli: “Paolo e io siamo stati assieme, lo sanno tutti, ma è stato tanto tempo fa. Tra di noi c’è sempre stima e affetto e conosco sua moglie Sonia, anche se non posso dirmi sua amica”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram @dilei_magazine sempre sul pezzo!!!! 😅 #Instagram #corsiericorsistorici #life Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 30 Giu 2020 alle ore 5:48 PDT



Ora, a distanza di tempo da quell’articolo, si riaccende il chiacchiericcio sul triangolo amoroso Bonolis, Freddi e Bruganelli perché nelle ultime ore Sonia deve essersi imbattuta in quell’intervista, quindi ha condiviso lo screenshot dell’articolo sul suo profilo Instagram, ironizzando: “Sempre sul pezzo!”. Poi, sotto al suo post, ha precisato: “Laura? Assolutamente corretta. Mi fa ridere che ogni tanto tornino vecchie interviste”.

“Dalla taglia 66 alla 60”. Antonino Cannavacciuolo, quanti kg ha perso e la sua dieta