Ilary Blasi, regina di Instagram ma, ancora una volta, anche del gossip. Ha da poco festeggiato il 15esimo anniversario di matrimonio con Francesco Totti. La bandiera dell’As Roma e la conduttrice hanno optato per Santa Severa, dove si sono concessi un pranzo a base di pesce all’Isola del Pescatore.

È il ristorante preferito dall’ex capitano giallorosso e dalla sua famiglia, ma anche meta di tantissimi vip che in queste settimane, dopo la riapertura dei locali, hanno ripreso a frequentare con grande assiduità. La coppia, tra le più amate e unite del mondo dello spettacolo, si è anche lasciata immortalare con uno dei titolari del ristorante, Stefano Quartieri, grande amico del Pupone. Ma a quanto dicono il festeggiamento più bello deve ancora arrivare: Totti e la Blasi vorrebbero regalarsi il quarto figlio per celebrare il loro amore. (Continua dopo la foto)























Dopo Christian, Chanel e Isabel, Francesco e Ilary sarebbero pronti a fare poker. È da tempo che circola la voce di un nuovo bebè ma stavolta la cosa sembra più vicina che mai. “Ormai è deciso: sarà il quarto bebè il regalo per il quindicesimo anniversario di nozze della coppia…”, scrive Nuovo, secondo cui il Pupone, durante il lockdown, abbia convinto la moglie a mettere in cantiere il quarto figlio. (Continua dopo la foto)















In attesa di conferme o smentite, la bella Ilary continua a essere attivissima su Instagram. E, stando alle sue ultime Storie, è anche tornata al lavoro. “Work” ha scritto sotto a un suo primo piano. Non ha specificato altro ma dopo l’addio al Grande Fratello Vip, per la conduttrice romana si sarebbero aperte le porte di un altro importante reality di Canale 5: l’Isola dei Famosi che fu di Alessia Marcuzzi. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Scatti rubati Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 1 Lug 2020 alle ore 6:40 PDT



Sempre sul suo affollato profilo Instagram, poi, un regalo per i fan: una sua foto mai vista prima che, come spiega la conduttrice nella didascalia del post, è stata scattata ‘a tradimento’ . “Scatti rubati”, scrive Ilary a corredo della foto in bianco e nero. Beccata di nascosto e completamente immersa nei suoi pensieri, la moglie di Totti è di una bellezza disarmante. Il post ha presto collezionato una marea di like e di commenti estasiati. Per molti somiglia alla mitica Marilyn Monroe in questo scatto.

Adriana Volpe e Andrea Denver di nuovo insieme dopo il GF Vip. Tutti già in fibrillazione