“Beccati questo, Stefano!”. Belen Rodriguez, lo scatto del lato b (fuori dal mondo) che farà sudare freddo il buon De Martino

Sempre da sturbo Belen Rodriguez che su Instagram conquista tutti con la cronaca (quotidiana) del suo weekend di relax in una villa da sogno sul lago di Como. Pochi amici, buoni: il figlio Santiago, il fratello Jeremias Rodriguez, il collaboratore Mattia Ferrari, la new entry Salvatore Angelucci (ex tronista di Uomini e donne) in compagnia della fidanzata Alessandra Gallocchio. Ma non è finita qua: il sole, piscina, tintarella e tanti giochi. Il tutto, si diceva, sotto l’ala protettrice di Instagram, che testimonia la “reazione d’orgoglio” della showgirl argentina alla crisi coniugale dolorosa con Stefano De Martino.

Belen, un caldissimo weekend sul lago in compagnia molto intima. Mentre l'ormai ex marito si dedica al lavoro a Napoli, con Made in Sud, Belen ricarica le pile e mostra i muscoli, pardon il fisico. E la foto del suo tuffo dalla piscina, con posa "da cartolina" che la immortala a mezz'altezza in tutto il suo splendore, sembra tanto un messaggio diretto proprio a Stefano.























E proprio quest'ultimo sarebbe diviso fra ben due donne dopo l'addio a Belen Rodriguez. I gossip sull'ex ballerino di Amici e la showgirl continuano e riguardano in particolare i presunti flirt di lui con altre donne. Qualche giorno fa l'ufficio stampa del conduttore aveva smentito la relazione con una ballerina di Made In Sud, bollando tutto come fake news. Questo però non ha fermato le indiscrezioni e questa volta a parlare è Gabriele Parpiglia, celebre giornalista che conosce molto bene Stefano e Belen.















"Dopo la separazione con Belen Rodriguez – spiega -, il conduttore di Made in Sud non ha rilasciato dichiarazioni in merito se non: "Con le donne ho chiuso". Ma girovagando per i vicoli di Napoli, lì dove nascono le notizie, ovvero per strada; abbiamo scoperto che nella nuova vita di Stefano ballano, danzano molti cuori. Due, una bionda e una mora, parrebbero sicuri […] Stefano, nei suoi spostamenti è molto serioso e rigoroso – svela ancora -".











“Controlla tutto in modo maniacale per proteggere la sua privacy come è giusto che sia, ma non sempre le info riescono a contenersi soprattutto quando sei sulla cresta dell’onda, come nell’ultimo periodo, e forte dei successi meritati e ottenuti sul campo televisivo con gli occhi e i flash dei paparazzi addosso. E soprattutto sei single… nella bella Napoli”, ha scritto Parpiglia.

