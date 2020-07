“Somiglianze?”. Aurora Ramazzotti presenta il nonno. Sì, il padre di Eros. E in una cosa sono davvero identici

Sempre simpaticissima Aurora Ramazzotti che condivide nelle sue IG Stories una foto insieme al nonno paterno: finalmente si capisce da chi ha preso quegli occhi a mandorla! Lei e il papà di Eros Ramazzotti, Rodolfo, sono due gocce d’acqua. La bella 23enne ci scherza su e fa anche un sondaggio tra i suoi follower sul social. “Ci assomigliamo?”, domanda ai fan. La risposta è abbastanza scontata. La forma orientaleggiante degli occhi della figlia di Michelle Hunziker, quella su cui lei stessa ha sempre ironizzato, è presto spiegata: anche il nonno la ha.

Dopo aver trascorso qualche giorno in Liguria dalla mamma, Aurora si concede una domenica in famiglia con il padre e il nonno. Sta insieme a loro in campagna. Mangia accanto a Rodolfo che ha il tovagliolo al collo per non sporcarsi. La nuova inviata di “Ogni mattina”, il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola su Tv8, è felice di stargli accanto e si lascia immortalare sorridente insieme a lui. Poi pubblica lo scatto nelle sue storie e lancia il sondaggio: “Ci assomigliamo?”. (Continua a leggere dopo la foto)























Il risultato finale è quasi un’ovazione: l’85 per cento degli utenti non può fare a meno di rispondere di sì. Del resto anche Eros, con cui si fotografa poco dopo, ha questa particolare forma degli occhi, meno evidente della figlia, ma il Dna è lo stesso. E Aury è innamorata di lui e ha un sorriso a 32 denti mentre il cantante la bacia sulla guancia, fiero della sua piccola donna. Ma anche con la mamma il rapporto è meraviglioso. (Continua a leggere dopo la foto)















Oggi che Aurora è una giovane donna indipendente, ama trascorrere del tempo insieme a sua madre e nell’ultimo weekend le due si sono concesse un po’ di relax in Liguria, nella località di Varigotti tanto amata dalla Hunziker. Con Michelle c’erano il marito Tomaso Trussardi e le loro due figlie mentre con Aurora c’era l’inseparabile fidanzato Goffredo Cerza. (Continua a leggere dopo la foto)











Dopo una giornata di sole sulla spiaggia, l’allegra comitiva ha deciso di trascorrere qualche ora in barca a vela lungo le coste liguri. Michelle Hunziker, ovunque si trovi, trova sempre il modo di pubblicizzare la sua linea di prodotti cosmetici e così, anche in alto mare, ha deciso di registrare alcuni video per spiegare i benefici della linea di bellezza. Alle sue spalle si trovava Aurora Ramazzotti che, in un momento di goliardia, ha deciso di fare uno scherzo a sua madre, incastrando letteralmente uno dei flaconcini tra le natiche

