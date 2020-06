Aurora Ramazzotti, un fisico bestiale! Il primo bikini dell’estate lascia tutti di stucco: foto

Aurora Ramazzotti è lanciatissima in questo periodo. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ama il mondo della tv e si sta conquistando il suo posto nel mondo dello spettacolo. Negli ultimi tempi si è parlato di lei per la sua presunta gravidanza. Il tutto è iniziato con una foto di lei e Goffredo Cerza.

Una foto normalissima in casa, con il fidanzato che l’abbraccia da dietro, ma i fan l’hanno presa per una foto “sospetta”. E, nemmeno a dirlo, il gossip si è diffuso a macchia d’olio. Almeno fin quando non è arrivata la smentita della stessa Aurora che, con l’ironia che contraddistingue anche la sua famosa mamma, ha lanciato un sondaggio tra le Storie di Instagram dove chiedeva se oggi era incinta o meno. (Continua dopo la foto)



















A proposito di mamma Michelle, è evidente che Auri voglia a tutti i costi seguire le sue orme. E così, dopo aver fatto da inviata al Daily di X Factor, eccola in una nuova avventura televisiva. È lei, insieme a Flora Canto, l’inviata di Adriana Volpe e Alessio Viola che hanno debuttato lunedì 29 giugno su Tv8 con il nuovo programma ‘Ogni mattina’. (Continua dopo la foto)















Insomma, un bell’impegno per Aurora Ramazzotti, che di sicuro ce la metterà tutta. Nel frattempo continua a essere attivissima su Instagram e, dopo essere tornata a Milano alla fine della quarantena, si è riunita a Michelle Hunziker e alla sua famiglia “allargata” per godersi qualche giorno di riposo. Insieme hanno organizzato una gita in barca e dato così il via all’estate. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Neeeel blu dipinto di blu 🤪 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 27 Giu 2020 alle ore 5:54 PDT



E beh, per chi avesse dei dubbi Aurora Ramazzotti ha superato la prova costume a pieni voti. Il primo bikini dell’estate 2020, ovviamente subito condiviso su Instagram, ha fatto boom di like. Ha sfoggiato un modello micro in azzurro con slip sgambati e reggiseno drappeggiato portato legato dietro al collo che rivelava il tatuaggio al centro del petto. E un fisico da urlo! “Neeeel blu dipinto di blu”, ha scritto facendo riferimento al panorama mozzafiato alle sue spalle ma i suoi fan si sono concentrati più che altro sul suo corpo. Anche l’amica Sara Daniele ha commentato: “Madonna che fisicaccio che tieni”.

