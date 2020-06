Isabella Ferrari, rara foto con il figlio Giovanni: “La nostra notte prima degli esami”

Isabella Ferrari è una delle attrici italiane più belle, di talento ed eleganti. Classe 1964, nel corso della sua lunga carriera professionale si è distinta sia nel mondo del teatro che in quello del grande schermo ed è indubbiamente uno dei volti femminili più ammirati dal pubblico.

Anche lei come tante sue colleghe ha un profilo Instagram che aggiorna spesso, ma è raro imbattersi in fotografie personali, in compagnia del marito o dei suoi bellissimi figli. L'attrice, indimenticabile in 'Sapore di mare' del lontano 1983 e oggi 56enne, ne ha 3, ormai tutti 'grandi': la prima, Teresa, l'ha avuto da Massimo Osti, imprenditore e designer. Isabella Ferrari ha poi incontrato il regista Renato de Maria: nel 2005 le nozze e poi la nascita di Nina, oggi 22 anni, e Giovanni, classe 2001.



















Ma come detto raramente Isabella Ferrari condivide scatti della sua famiglia ma a volte succede. E negli ultimi giorni eccola in versione "professoressa improvvisata" in quella che dà proprio l'idea di essere la "notte prima degli esami": il figlio Giovanni, che ad agosto spegnerà 19 candeline, è infatti stato impegnato con gli esami del quinto e mamma Isabella lo aiuta a studiare.















Nel post condiviso su Instagram, eccola nella sua cassa romana con indosso una camicia salmone over size e un paio di jeans insieme a Giovanni De Maria a torso nudo immerso tra i libri e gli appunti di letteratura italiana, il giorno prima della difficile prova davanti alla commissione come scrive lei nella didascalia dello scatto che ha fatto subito boom di like e di commenti.











“Quando pensi che non ricorderai niente di tutto quello che hai ripetuto… La nostra notte prima degli esami. Ungaretti vs Leopardi #maturità #lanotteprimadegliesami #loveyoubaby” è la didascalia con cui l’attrice, sorridente ed emozionata, accompagna il post. “Bello come te”, commenta qualcuno. In una delle altre poche foto in compagnia del figlio maschio lo abbraccia contenta festeggiando i suoi 18 anni.

