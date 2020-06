Chiara Ferragni versione super sexy col body di velluto. Ma il prezzo è ‘da sturbo’

Finito il lockdown, quindi dopo aver trascorso la quarantena in casa, con Fedez e il piccolo Leone, anche Chiara Ferragni sta lentamente tornando alla normalità. I fine settimana sono sempre in famiglia e con gli amici, magari al lago, ma anche sotto il punto di vista professionale l’influencer e fashion blogger italiana più famosa al mondo ha ripreso alla grande.

E non può che essere felice di essere così attiva. Chiara è infatti la protagonista di diversi progetti. Per esempio dalla nuova web serie di Donatella Versace, ovviamente a tema moda, che si intitola DVTV. Gli eventi fashion della Maison Versace sono stati interrotti come tutti per via dell'emergenza sanitaria ma la stilista non ha frenato la fantasia. E ha scelto proprio la Ferragni come prima della lunga lista che 'sfilerà' in rete.















Donatella in persona farà da personal stylist ai volti noti scelti per questo nuovo progetto, dispensando consigli utili per ogni gusto ed esigenza. La bella Chiara ha già pubblicato sul suo Instagram il look Versace pensato per lei. Ovvero un corpetto crop con stampa Barocco Rodeo abbinato a giacca e minigonna arricchito da accessori e decorazioni dorate.















Poi, sempre negli ultimi giorni, il debutto di Chiara Ferragni nel mondo della musica: la moglie di Fedez ha infatti collaborato con Baby K in "Non mi basta più". Nel frattempo, però, l'influencer non dimentica di aggiornare i suoi tantissimi follower con ritratti e video delle sue giornate e dei suoi look stratosferici. Dopo aver rivelato in esclusiva sui social il primo look provocante che sfoggerà nel video, ha pubblicato uno scatto in cui indossa un capo super sexy, griffato e costoso.













Visualizza questo post su Instagram Altro girooooo 😍 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 25 Giu 2020 alle ore 7:58 PDT



“Altro giro”, scrive sotto al selfie allo specchio in cui sfoggia un body della collezione Primavera/Estate 2020 di Balmain, la stessa Maison che ha firmato il look per il video con Baby K. Si tratta di un modello di velluto nero con le maniche lunghe, spalline imbottite e pannelli trasparenti in tulle che lasciano pochissimo spazio all’immaginazione ma senza essere minimamente ‘scandaloso’. Certo, con questo body che crea sulla pelle grossi cerchi concentrici non si passa inosservate ma aspettate di conoscere il prezzo: 1.790 euro…

