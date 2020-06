Semplice, spontanea e con tanta ironia, oltre a essere brava ai fornelli. Benedetta Rossi è una delle cuoche e food blogger più famose del momento. Seguitissima in rete non solo per le sue ricette gustose e ispirate alla tradizione, è anche una star di Instagram. Il suo profilo ‘Fatto in casa da Benedetta’, che è anche il nome del suo programma di cucina, è solita intrattenere i suoi sostenitori con tutto ciò che riguarda anche la sua vita privata.

Benedetta ha fatto del suo accento marchigiano marcato, della frase “l’ho fatto in casa per voi” e del pollicione alzato un marchio di fabbrica ma come detto è molto amata sotto il profilo umano. Dalla sua bellissima villa in campagna aggiorna spesso i follower sulle condizioni di salute del cane Nuvola e condivide le sue giornate e simpatici siparietti col marito Marco. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore Benedetta Rossi ha voluto rendere partecipi i suoi tanti fan (solo su Instagram ne conta ben 3 milioni!) dell’operazione di “pronto soccorso capelli”. Durante la quarantena si era mostrata con la ricrescita e ora deve aver sentito la necessità di affidarsi alla sua parrucchiere di fiducia, che tra l’altro è sua zia, dopo un’altra giornata impegnativa. Sapete infatti che è di prossima uscita anche il suo nuovo libro? (Continua dopo la foto)















Tornando all’operazione di “pronto soccorso capelli”, come l’ha definita il marito Marco tra le Storie, proprio lui ha immortalato per il pubblico social ogni fase. E come spesso accade l’ha anche presa un po’ in giro mentre si faceva coprire quei capelli bianchi che, a detta del buon Gentili, erano davvero tantissimi con l’aiuto della zia che di professione fa la parrucchiera. (Continua dopo le foto)















In vista dell’arrivo dell’editore e di un fotografo per gli scatti del suo nuovo libro, Benedetta si è affidata alle mani esperte della zia per fare delle modifiche al suo look. “Avevo la ricrescita”, ha esordito lei. “Non si sapeva più che colore aveva ai capelli”, ha ribattuto Marco con tono ironico. E così dopo la tinta color caffè e dei colpi di luce caramello, la food blogger ha mostrato il risultato finale.

“È gay”. Alberto Matano, il volto noto della politica senza freni