Momento particolare per Silvia Provvedi: per la cantante de Le Donatella dovrebbe essere un momento speciale ma la gioia di aver dato alla luce la sua bimba è stata offuscata da un brutto fatto che ha coinvolto il compagno nonché padre della piccola Nicole. Il compagno della Provvedi – Giorgio De Stefano – è stato infatti arrestato, neanche dopo una settimana dopo la nascita della figlia. E pensare che non vedeva l’ora di dare alla luce la sua bambina e godersi la nuova arrivata insieme al suo compagno.

Non poteva certo aspettarsi quello che è successo. Ma Silvia Provvedi cerca di resistere in mezzo alle difficoltà stringendo tra le braccia la sua bimba che ha appena una settimana. Nella foto che ha postato sul profilo Instagram de Le Donatella, Silvia Provvedi non ha scritto nulla, ha solo messo un cuore. E ha disattivato i commenti così che nessuno potesse scriverle eventuali cattiverie sul compagno. Continua a leggere dopo la foto















Già il momento è parecchio complicato, ci manca solo che qualcuno infierisca su di lei. E poi è una neomamma e sta vivendo uno dei momenti più felici ma più duri della sua vita. E quindi non è il caso che estranei facciano commenti sulla sua condizione. La foto che Silvia Provvedi ha postato su Instagram, in bianco e nero, è dolcissima. La Provvedi, con un abitino a pois bianco e nero tiene in braccio la piccola Nicole che è davvero uno scricciolo. Continua a leggere dopo la foto















Non potendo mettere commenti, i fan della Provvedi si sono scatenati a mettere like a tutto spiano. In fondo come si fa a non amare quella foto dolcissima? La bimba si vede solo di schiena. Per ora sembra che la Provvedi abbia scelto di non mostrare il volto della sua bambina per proteggerla. Ma chissà se resterà ferma nella sua decisione anche in futuro. Bisognerà aspettare per saperlo. Di certo sarà felice di essere mamma ma non sarà facile per lei sopportare l’assenza del compagno che è stato arrestato. Continua a leggere dopo la foto













Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaofficial) in data: 26 Giu 2020 alle ore 3:51 PDT

Da quando Giorgio De Stefano è stato arrestato, le due sorelle Provvedi hanno scelto il silenzio. E hanno deciso di bloccare i commenti sui propri social. De Stefano è accusato dalla Dda di Reggio Calabria di essere il capo della cosca mafiosa insieme al fratello Carmelo. Da quando De Stefano è finito in carcere la Provvedi non ha mai commentato l’accaduto.

Il fidanzato di Silvia Provvedi “prelevato alle 4 del mattino”: i retroscena dell’arresto