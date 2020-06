La notizia circola da un po’: una donna è andata a farsi capelli nel rinomato salone di Federico Fashion Style e, quando lui le ha presentato il conto, è rimasta senza parole. Avrebbe dovuto pagare 600 euro ma lei si aspettava di doverne sborsare al massimo 300. “Un conto salato, non posso pagarlo”, avrebbe detto la signora come riporta il giornale locale Ilcaffe.tv.

Quindi Federico Fashion Style ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze, chiedendo l'intervento dei poliziotti del Commissariato di Anzio, ai quali è stata spiegata la faccenda. Lui a quel punto avrebbe detto che sarebbe stato disposto a non farle pagare nulla mentre lei insisteva per pagare la cifra che riteneva giusta per ciò che aveva fatto. Ora, però, arriva un comunicato ufficiale dal salone di bellezza. Secondo Federico Lauri – questo il vero nome del parrucchiere del Salone delle meraviglie – la donna sapeva benissimo l'importo che le sarebbe stato chiesto alla fine del trattamento.















Ma, al momento di pagare, avrebbe provato a fare la furba. "La cliente entrava alle ore 11 e terminava i trattamenti richiesti alle ore 17 – dichiara in una nota Federico Lauri – Il costo dei servizi resi alla cliente era conosciuto sin dall'ingresso della stessa all'interno del locale dal momento che vi è esposto il listino prezzi di tutte le prestazioni offerte alla clientela. La conoscibilità dei servizi da parte di tutta la clientela di Federico Fashion Style è sempre stata reale ed effettiva" ha scritto l'hair stylist.















E ha aggiunto: "Tanto che anche gli agenti accertatori intervenuti sul posto hanno ritenuto che alcuna sanzione dovesse essere elevata al salone, evidentemente adempiente ai propri obblighi e doveri di pubblicità nei confronti dei propri utenti". "Ci ha provato", ha commentato Lauri su Instagram. Il fatto è avvenuto ad Anzio, presso il noto salone di Federico Fashion Style. Ma come è finita la storia? Alla fine della discussione Lauri e la cliente si sono accordati per la rimozione delle extension.













“La nota eleganza del signor Federico Lauri risolveva la bagarre offrendo alla cliente la rimozione delle extension affinché quest’ultima potesse procedere al pagamento di una somma inferiore – precisa la nota – La trovata soluzione non ha impedito alla Federico Fashion Style di subire comunque un danno economico consistente nell’impossibilità di riutilizzare in altro modo le extension rimosse così come imposto dalla normativa di igiene”.

