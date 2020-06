“Eri davvero speciale”. la giovane star si suicida a 16 anni

Lutto nel mondo dei social network: la star di TikTok Siya Kakkar è morta improvvisamente a soli 16 anni, pare in un tentativo di suicidio, Secondo quanto riferito dai media indiani, si sarebbe tolta la vita nella sua casa a Preet Vihar, Nuova Delhi. Diventata famosa per i suoi video sul nuovo social network, dove era seguita da oltre un milione di utenti, il decesso dell’adolescente è stato confermato dal suo manager Arjun Sarin. “La decisione è sicuramente dipesa da problematiche personali, anche perché il lavoro da influencer stava andando benissimo. Ho parlato con lei ieri sera per un nuovo progetto e mi sembrava normalissima”.

Ancora: "Io e mia moglie gestiamo vari artisti ma lei aveva qualcosa di speciale". Siya era diventata famosa grazie ai suoi video pubblicati anche su Instagram e Snapchat. L'ultimo post condiviso su TikTok risale allo scorso mercoledì sera, 24 ore prima della sua tragica e improvvisa morte. Intanto, stando a quanto riferito dalla stampa locale, sono in corso indagini da parte della polizia per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo.















Tanti i messaggi di cordoglio lasciati dai suoi fan sui social network. "Date un'occhiata ai suoi video e potrete vedere che era così brava nei contenuti, è davvero triste che abbia fatto questa scelta. Se vi sentite depressi, per favore non fate quello che ha fatto Siya ", ha scritto il fotografo Viral Bhayani che pure collaborava con la TikToker.















Bhayani ha pubblicato su Instagram alcune sue foto sorridenti con sotto scritto "rip", la locuzione latina "requiescat in pace" che, tradotta letteralmente, significa "riposi in pace". "Vedi i suoi video e capisci quanto potesse essere brava.



















È davvero triste che abbia scelto questa strada. Se ti senti depresso per favore non farlo”. La stella di TikTok viveva a Preet Vihar, un’elegante colonia residenziale di Nuova Delhi. Kakkar, oltre che su TikTik era attiva su tutte le altre piattaforme online tra cui Instagram, Snapchat e YouTube.

