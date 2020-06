“Ma sei tu? Orrenda”. Benedetta Parodi distrutta dal web: per l’ultima foto social è pioggia di critiche

Giornalista, conduttrice tv e padrona di casa a ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’, su Instagram Benedetta Parodi è attivissima e, da esperta di cucina quale è, dà ricette e consigli ai suoi fan, ma ogni tanto condivide anche qualche scatto del suo privato, della sua famiglia e dei suoi hobby.

Sposata dal 1999 con il giornalista sportivo Fabio Caressa, da cui ha avuto Matilde, Eleonora e Diego, Benedetta non è una mamma severa ma “molto libera – ha svelato tempo fa a Vanity Fair – E anzi mi annoiano e non le sopporto. Le mamme fanatiche, a tempo, quelle che un’ora la televisione, un’ora il videogioco, e poi basta a letto. I miei figli sono atletici, hanno un sacco di amici, e se vedono una palla hanno voglia di giocarci anche se poi a casa stanno davanti a uno schermo”. (Continua a leggere dopo la foto)















Poche ore fa Benedetta Parodiha mostrato orgogliosa un ritratto che le è stato appena donato dal fotografo Giovanni Gastel. “Grazie a @giovanni_gastel per questo ritratto unico. È stato un vero onore…”, ha scritto la giornalista a corredo dello scatto che la vede tenere in mano la cornice con il ritratto in bianco e nero insieme all’artista che ha scattato la foto. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma qualcosa non torna ai fan, che a pochi secondi dalla pubblicazione del post su Instagram hanno inondato la conduttrice e giornalista con critiche all’opera appena regalata da Giovanni Gastel. Secondo molti follower il corpo della conduttrice, ritratta a mezzo busto, appare deformato e quindi le critiche sono piovute a secchiate. “C’è qualcosa che non mi torna… collo lunghissimo, corpo magrissimo, mi sembra tutto un po’ sproporzionato…” si legge tra i commenti. (Continua a leggere dopo la foto)

















“A me non piace molto, sembri senza spalle… sono perplessa” osserva un’altra fan della conduttrice e giornalista. “Gastel è bravissimo, ma questa foto non mi piace per niente”, “È bellissima ma questo scatto è semplicemente orrendo. Da buttare!! Qualsiasi altro scatto spontaneo sul profilo affascina di più!”, si legge ancora tra i commenti.

Caterina Balivo, l’addio a ‘Vieni da me’ è già dimenticato: ne vedremo delle belle