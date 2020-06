“L’ho dovuto fare”. Elettra Lamborghini, il cambiamento è ‘drastico’ e riprende tutto in diretta

In questo periodo Elettra Lamborghini è impegnata per i preparativi del matrimonio con il suo Afrojack. Nei giorni scorsi la cantante, al colmo della gioia, si era lasciata immortalare mentre, in compagnia di Enzo Miccio, provava l’abito bianco. Elettra Lamborghini e il compagno vanno più d’accordo che mai, nessuna crisi sembra esserci all’orizzonte, ma vista la situazione dovuta dall’emergenza sanitaria i due hanno deciso di posticipare le nozze.

Al tempo del coronavirus è meglio prendersi qualche mese in più per poter festeggiare ‘normalmente’. Una cosa però è certa: i fiori d’arancio ci saranno, prima o poi. Cantante, showgirl e star di Instagram, Elettra si prepara a sposare il dj e le nozze, come confermato da lei stessa, si terranno a settembre prossimo. La futura sposa sta già organizzando i dettagli con l’aiuto di Enzo Miccio, il wedding planner dei vip, ma sarebbe già nata una discussione con il papà, Tonino Lamborghini. (Continua a leggere dopo la foto)















L’imprenditore vorrebbe che le nozze venissero celebrate a Bologna, come da tradizione di famiglia, mentre lei avrebbe già scelto un’altra location sul lago di Garda. E forse in vista delle nozze con il suo fidanzato, Elettra Lamborghini ha preso una decisione inaspettata per i suoi fan: cancellare alcuni tatuaggi. I tatuaggi più famosi dell’ereditiera sono quelli leopardati che le ricoprono le natiche e la spalla sinistra. Non hanno un valore puramente estetico, ma la cantante ci è particolarmente legata e ha deciso di tenerli. (Continua a leggere dopo la foto)















Diverso invece per altri due tattoo che Elettra ha deciso di cancellare con il laser. Uno è quello sul tricipite dedicato ai suoi cagnolini (Theodore, Anthalya, Roy e Fatthy). In secondo, invece, si trova sulla parte esterna del braccio sinistra Elettra: si tratta di una scritta non troppo chiara che recita “Dagioa” o una parola simile. Elettra avrebbe voluto cancellare anche il tattoo sul polso, ma sotto consiglio dei medici ha deciso di lasciarlo perché potrebbe diventare tutto bianco lasciando una cicatrice. (Continua a leggere dopo la foto)

















Elettra Lamborghini ha anche un tatuaggio sul piede destro, una scritta in corsivo che recita “Vieni via con me”. Anche se non ne ha mai rivelato il significato, molti credono possa trattasi di una dedica al fidanzato, il dj olandese Afrojack, con cui a settembre convolerà a nozze.

