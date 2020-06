Sono passate settimane dalla brutta caduta di Mara Venier, ma la presentatrice è ancora bloccata dal piede rotto. Vero è che non l’ha fermata per niente: le ultime puntate di Domenica In le ha condotte da seduta, con la gamba alzata. Ma se la frattura al cuboide non le impedisce di condurre la sua trasmissione con successo, quando è a casa vige l’assoluto riposo.

Lo ha fatto sapere la stessa ‘zia’ nelle ultime Storie di Instagram, dove ha mostrato il suo piede e rivelato come passa il tempo in attesa di andare in diretta. Questa stagione di Domenica In sta per concludersi. L’ultima puntata sarà il 28 giugno ma ovviamente a settembre Mara è riconfermatissima visti i dati di ascolto, anche se ha già promesso qualche cambiamento. (Continua dopo la foto)















Il 28 giugno è anche una data significativa per Mara che nel 2006 è convolata a nozze con l’uomo della sua vita, Nicola Carraro, e con cui progetta le nozze bis. Saranno celebrate a settembre in Puglia e stando a indiscrezioni della Gazzetta del Mezzogiorno, il matrimonio si terrà vicino al mare. Si dice tra il Capitolo di Monopoli e Savelletri di Fasano e anche che all’abito da sposa ci penserà Enzo Miccio. (Continua dopo la foto)















Ma tornando a oggi, Mara ha voluto dare il buongiorno al suo pubblico social raccontando quello che sta facendo. Inquadra il piede rotto a seguito della caduta avvenuta lo scorso 31 maggio: è appoggiato su un cuscino e ancora gonfio, mentre Zia Mara sembra sdraiata a letto o forse sul divano mentre guarda la tv e si vede anche la sedia a rotelle. (Continua dopo le foto)



















“Eh ricomincio la mia giornata guardando un film con John Travolta e con il mio piede… sempre così. Tanta pazienza ce vuole. Buona giornata a tutti”, dice Mara nelle Storie. Di certo quella frattura non le ha fatto perdere sorriso e ironia. I fan adorano la conduttrice e sotto a ogni suo post la inondano di affetto e complimenti. Specie adesso che deve tenere duro ancora per un po’ prima di guarire totalmente.

