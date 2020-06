Dopo mesi di ferie forzate, finito il lockdown e ripreso il campionato di calcio anche Diletta Leotta è tornata a lavorare. La bella conduttrice sportiva che durante la quarantena ha infiammato gli animi dei fan e il gossip uscendo allo scoperto con il fidanzato Daniele Scardina, è di recente tornata in campo per dirette di Dazn, documentando le partite che nei mesi scorsi erano state messe in stand-by proprio a causa dell’emergenza sanitaria.

Certo, per precauzione gli stadi sono ancora vuoti e, oltre che per i giocatori, anche per chi lavora fuori dal rettangolo verde deve essere molto strano. Ma almeno piccolo ritorno alla normalità c’è stato. Diletta è anche tornata in tv, su Rai1, nei giorni scorsi, come ospite del nuovo programma di Carlo Conti e non ha mancato di condividere un super selfie sul suo affollato profilo Instagram. (Continua dopo la foto)















Ma quando non ci sono partite da seguire, Diletta Leotta lavora da casa e questo le permette di lasciare nell’armadio i tacchi a spillo e di optare per un bel paio di comode pantofole. Pantofole di lusso però. Di recente si è infatti immortalata alla scrivania con il computer tra le mani e indosso un completo a fantasia con crop top e gonna. (Continua dopo la foto)















A completare l’outfit la conduttrice siciliana e sogno proibito di milioni di italiani ha scelto delle comode ciabatte ma il dettaglio che i più attenti hanno notato subito è che, come detto, si tratta di un modello “di lusso”. È firmato Gucci, ha la suola in gomma bianca e la fascia nera decorata con l’iconico con la doppia G in rosso. (Continua dopo foto e post)

















Visualizza questo post su Instagram La felicità di lavorare in ciabatte 🤣😍 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 23 Giu 2020 alle ore 1:18 PDT



E come immaginate queste ciabatte griffate non sono alla portata di tutte… Il prezzo? Sul sito ufficiale del brand dei modelli simili vengono venduti a cifre che oscillano tra i 270 e i 290 euro, dunque una somma che non tutti spenderebbero per un paio di pantofole da casa. Ma che la Leotta non badi a spese quando di parla di stile e soprattutto di scarpe lo avevamo già capito l’inverno scorso, quando si era lasciata sedurre dagli stivali Monolith del valore di circa 1.300 euro…

