Belen Rodriguez, la sua lettera d’amore sta facendo impazzire tutti. Ma a chi è rivolta la lettera sottoforma di podcast pubblicato per “Chi”? Al piccolo Santiago, il vero grande amore di Belen. “Ogni sua smorfia mi rapisce. Ha il viso tondo come la luna e le guance grandi come pianeti. Il suo esserci è il mio infinito universo. Prima che ancora che arrivasse, lo conoscevo già. Era già Santiago”, sono parole dolcissime, piene di sentimento, che la bella argentina dedica al suo grande amore.

Nessun riferimento al suo ex Stefano De Martino con il quale è ai ferri corti. I due si sono lasciati a meno di un anno dal ritorno di fiamma, un ritorno di fiamma che aveva fatto sperare ai fan che la famiglia si potesse allargare. Sembrava tutto perfetto e invece non lo era. Così Belen e Stefano si sono detti addio già durante il lockdown che hanno trascorso separati, lui a Napoli, lei a Milano con il figlio.















Le parole che Belen dedica a suo figlio sono di una dolcezza estrema e, nella lettera d'amore, non manca un pensiero a sua madre Veronica: "Ho sempre voluto diventare mamma, mi sentivo in ritardo. Mia mamma mi ha avuta a 20 anni. Ho un rapporto speciale con mamma Veronica, sempre pronta a regalare un sorriso, anche a chi non se lo merita". Belen è fiera di suo figlio, un bambino sensibile che si schiera contro i bulli e difende i deboli.















"Quando nella sua classe c'è qualcuno che si comporta da bullo, interviene e difende il più debole. Santi è pura energia, determinazione e ingenuità. Ha un forte senso di giustizia, questo mi riempie di orgoglio. Quando siamo da soli dorme con me nel lettone e ci piace tanto guardare le serie tv mangiando i popcorn. Lo chiamiamo il nostro pigiama party. Mi dice: 'Mamma, promettimi che questo momento sarà solo nostro'".

















Visualizza questo post su Instagram @chimagazineit Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 24 Giu 2020 alle ore 9:50 PDT

Anche Santiago, come tutti i bimbi, vuole crescere. E farlo in fretta: “Santi, come tutti i bambini, ha fretta di crescere e gli piace fare le cose da grande. Ma cerco di spiegargli che è bello e unico vivere le cose della sua età. Ho bruciato le tappe perché a 16 anni ho iniziato a lavorare perché volevo sentirmi indipendente e a 18 anni sono andata dall’altra parte del mondo per prendermi tutto quello che desideravo”. E la conclusione è più tenera che mai: “Piccolo ometto mio, sii sempre gentile e coerente con te stesso. E sappi che se nella vita seminerai bene, raccoglierai tanto. Ti amo così tanto che non riesco a spiegartelo a parole. Tua mamma Belen”.

