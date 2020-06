Recentemente Barbara D’Urso è rimasta vittima di un incidente domestico. Come rivelato sui social la conduttrice ha riportato un’ustione di secondo grado alla mano che l’ha costretta a usare antidolorifici e fasciatura. Nonostante l’infortunio, una volta sul palco per l’ultima puntata della stagione del suo Live – Non è la D’Urso, Carmelita è apparsa lo stesso più fashion e sexy che mai. Ha puntato tutto su un appariscente look total black.

Nel dettaglio, per la chiusura della sua trasmissione che tornerà a settembre ha indossato un tubino di pizzo, un modello aderente con la gonna al ginocchio e un corpetto con le spalline larghe, la scollatura generosa e delle decorazioni in oro e pietre scintillanti all’altezza del décolleté. Poi tacchi a spillo, un frontino sui capelli e infine un guantino per coprire la fascia bianca che protegge l’ustione. (Continua dopo la foto)















Lo hanno realizzato su misura per lei i suoi costumisti, che nel backstage hanno utilizzato un pezzo del tessuto dell’abito per creare quell’accessorio. E Barbara non ha rinunciato neppure allo smalto rosso fuoco, non perdendo occasione per immortalare la sua estetista alle prese con la manicure poco prima della diretta. Ora che è in pausa estiva, però, la D’Urso non smette di aggiornare i suoi tanti follower. (Continua dopo la foto)















Il suo profilo Instagram è sempre pieno zeppo di post e Storie ma le ultime foto hanno sollevato un’enorme polemica. Non nuova, in realtà, perché Carmelita è spesso accusata di ritoccare gli scatti social ma ora c’è chi dice che “non sembra più lei”. Colpa di una foto che la ritrae in un momento di relax mentre, seduta sulla soglia di una porta, guarda con aria sognante accanto a sé. (Continua dopo foto e post)

















Visualizza questo post su Instagram Relax 😜 #summer #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 24 Giu 2020 alle ore 12:52 PDT



Questa foto ha suscitato un’ondata di critiche e commenti al veleno perché, come detto, ritenuta ritoccata. E in effetti, il volto della D’Urso è irriconoscibile e come notato diversi utenti, convinti che abbia esagerato coi filtri, non sembra neanche lei. Stesso discorso per lo scatto precedente, quello in primo piano in cui il suo volto così limpido e luminoso è per molti alquanto sospetto….

Lo ricordavate così? Dimenticate tutto: Carlos, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, è cresciuto