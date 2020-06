Alena Seredova è sempre attivissima sul suo profilo Instagram. Anche prima di diventare mamma per la terza volta ha sempre aggiornato i suoi tanti fan su come procedeva la gravidanza pubblicando splendide immagini col pancione in bella vista. Poi, nata la sua Vivienne Charlotte, ha proseguito a documentare sui social questo bellissimo momento della sua vita.

La modella di origine ceche ha da poco dato alla luce la sua terza figlia, nata dall’amore col compagno Alessandro Nasi, vicepresidente del Cda di Exor e cugino di John e Lapo Elkann. Dopo due maschi, David Lee e Louis Thomas, nati dall’unione con Gianluigi Buffon, è arrivata una femminuccia nella vita di Alena. E, per la gioia del suo pubblico, la mostra spesso su Instagram. (Continua dopo la foto)















Prima la foto di famiglia, poi le presentazioni ai fratelli e ancora la gita in campagna con gli amici, la corsa sotto la pioggia con la carrozzina e anche la prima uscita della piccola Vivienne. E ovviamente ogni scatto o video delle prime settimane di vita della sua terzogenita della bellissima Alena fa il pieno di like. Anche gli amici vip e i calciatori lasciano spesso cuoricini sotto ai post. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore, sempre tramite un post condiviso sul suo canale Instagram, Alena Seredova ha comunicato a tutti i suoi fan una decisione presa a poche settimane dal suo terzo parto. Una decisione importante che la modella, che come detto è solita raccontare tutto quello che le accade, ha voluto condividere col suo pubblico social. (Continua dopo foto e post)

















Visualizza questo post su Instagram Pronta per il trasloco 💪🏼 #newhome Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 23 Giu 2020 alle ore 11:32 PDT



Questa volta non c’è Vivienne nello scatto. Alena è sola. Bellissima in versione acqua e sapone, coi capelli sciolti e una semplice t-shirt color carta da zucchero guarda fissa l’obiettivo e nella didascalia del post rivela che è pronta a cambiare casa. “Pronta per il trasloco”, scrive aggiungendo l’hashtag #newhome. Proprio così, a meno di un mese di distanza dalla nascita della piccola la Seredova, il compagno e i suoi due figli hanno deciso di trasferirsi.

“Vi dico la verità”. Caterina Balivo, dopo l’addio a Vieni da me, si gode le vacanze. Cosa ha confessato