Benedetta Rossi, l’annuncio a sorpresa che entusiasma tutto il suo pubblico

Il successo di Benedetta Rossi sembra essere inarrestabile. La cuoca marchigiana è diventata una delle food blogger più famose d’Italia e continua a macinare consensi. Uno degli ultimi traguardi è arrivato qualche giorno fa: Primaonline, il portale che ogni mese redige una classifica dei network più seguiti in Italia, la mette al primo posto della Top 15 dei Video Creator sui social durante il mese di maggio.

I video di "Fatto in casa da Benedetta" hanno totalizzato ben 147,9 milioni di visualizzazioni. Per intenderci, i "Me contro Te", pur seguitissimi da bambini e adolescenti sono al secondo posto ma molto distanti, fermi a 52,7 milioni di views. Un successo, questo di Benedetta che ha fatto del suo accento marcato, della frase "l'ho fatto in casa per voi" e del pollicione alzato un marchio di fabbrica, che è arrivato per caso e all'improvviso.















Oggi ha surclassato le più grandi food blogger balzando in vetta alla classifica delle cuoche più amate del web e della televisione, ma in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato che la popolarità è arrivata quando una sera ha deciso di postare su Youtube le sue ricette e col marito Marco si è accorta che le visualizzazioni crescevano a dismisura. Dunque, su consiglio di un ragazzo, la decisione di registrare il marchio FattoincasadaBenedetta.















"Sono una ragazza normalissima – ha più volte ribadito – Non mi viene di definirmi youtuber, né food influencer, mi sento la vicina di social, pubblico quel che mi stimola. Sono una che condivide. Ho assorbito i modi di condivisione dal mondo contadino". Anche per la sua semplicità la amano tutti. E nelle ultime ore sul suo affollatissimo profilo Instagram ha fatto un annuncio che ha reso felicissimi tutti i suoi fan.



















Sappiamo già che presto uscirà il suo nuovo libro di ricette. Anche questo lo aveva subito comunicato ai follower con cui è costantemente in contatto. Ma ora la bella notizia riguarda l’uscita di quello che ha tutte le carte in regola per diventare il suo ennesimo grande successo. Poco fa infatti una fan le ha chiesto informazioni rispetto all’uscita del suo nuovo libro e Benedetta ha rivelato: “Uscirà ad ottobre”. Una risposta che ha entusiasmato tutti coloro che non vedono l’ora di provare le sue ricette.

