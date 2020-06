“Sembri un’altra persona!”. Raffaella Fico inedita: eccola al naturale, senza trucco

Raffaella Fico è diventata famosa dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Era il 20098 quando la napoletana si faceva conoscere dal grande pubblico nella Casa. Poi la relazione con Mario Balotelli e la nascita della piccola Pia nel 2012 che recentemente ha mostrato sul suo profilo Instagram.

A differenza di tante sue colleghe, Raffaella non aggiorna quotidianamente le sue pagine social, ma con ogni rara foto riesce comunque a far parlare di sé. Bella, sexy e con curve da capogiro l’ex gieffina fa impazzire tutti. E quando per Pasqua è tornata con un dolcissimo selfie con la figlia, che difficilmente mostra in rete, i suoi fan sono andati in estasi. Dalle ultime foto possiamo dire che è un perfetto mix tra Mario e Raffaella, con quei grandi occhioni color nocciola e la folta chioma di capelli scuri. (Continua dopo la foto)















Ma non sempre i suoi scatti social vengono accolti con un’ovazione. Poco tempo fa, il post che la Fico commentava con un semplice “Hola!” per salutare tutti i seguaci ha ricevuto anche tante critiche. Il selfie dall’alto, con lei che indossa un paio di short in denim e un top aderente che incornicia alla perfezione le curve del suo corpo da favola, ha scatenato anche le critiche di chi la ritiene troppo rifatta. (Continua dopo la foto)















“Davvero troppo quelle labbra”, “Fai tanto la splendida mai sei solo plastica”, “Piano piano cerchi di diventare sempre più brutta! Ma perché?” e “Ma che ti sei combinata, non so se te ne accorgi ma sei terribile”, sono alcuni dei commenti al vetriolo piovuti sotto. Ma l’ultimissima foto, al contrario, ha collezionato una lunga serie di cuori e di complimenti perché Raffaella si mostra in un’inedita versione acqua e sapone. (Continua dopo foto e post)



















Lo scatto in cui la Fico si fa vedere a naturale, senza un filo di trucco, non è passato per niente inosservato. A commento solo due emoticon e tanti hashtag tra cui #nofilter. Sotto una marea di messaggi estasiati. Come: “Molto più bella così”, “Bellissima Raffaella”, “Boom!”, “Magnifica”, “Naturale, acqua e sapone, vera!”, “Una bellezza naturale e senza tempo”. Per tanti sta molto meglio senza make up, al punto che “Sembri un’altra persona”, le fa notare più di qualcuno.

