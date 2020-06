Cecilia Rodriguez, le ciabatte di lusso anche sulle giostre con Santiago. Il prezzo? Tenetevi forte

Ultimamente il nome di Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, è sempre più presente tra le pagine del gossip. Il motivo è presto svelato: da tempo si parla di una sua dolce attesa. Impegnata con Ignazio Moser, che ha conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip, Chechu ha trascorso il lockdown nella casa di famiglia di lui a Trento, dimostrando dal social di apprezzare molto il tipo di vita nettamente più bucolica rispetto a quella metropolitana di Milano a cui ora è tornata.

Ma tornando alle voci della presunta dolce attesa, all’indizio sui 7 kg presi durante la quarantena e alle sue parole di voler presto metter su famiglia, ecco aggiungersi le parole del ‘suocero’, Francesco Moser, che suonano come una conferma: “Questo sarà il quarto nipote che arriva – ha detto intervistato da “DiPiù” – Deve sapere che io, grazie a mia figlia Francesca, sono già nonno di due femminucce e di un maschietto. Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio Ignazio”. (Continua dopo la foto)















E infatti non è arrivata alcuna conferma da Ignazio e tantomeno da Cecilia, che sul tema aveva fatto sapere a Chi: “Non ho mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane ma ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo. Mi piacerebbe che mio figlio crescesse qui, in campagna, perché vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago quando è qui”. (Continua dopo la foto)















Ora, come detto, Chechu è tornata alla sua vita milanese e se dalle sue ultime foto social non c’è traccia di pancino sospetto, lo stesso non può dirsi di dettagli sempre più fashion dei suoi look. In questo inizio estate 2020 sta optando quasi sempre per costumi e bikini total black, ma aggiunge spesso un tocco griffato. (Continua dopo foto e post)

















Nelle foto in cui appare splendida in costume, completa gli outfit con accessori glamour e colorati. Ma quando ha accompagno il nipote alle giostre, agli occhi attenti dei fan più fashion addicted non sono sfuggite le sue scarpe firmate. Ha optato per un paio di sandali di pelle bianca di Gucci, modello ciabatta, con la suola di paglia e la doppia G dorata. Il prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a ben 450 euro…

