Anna Tatangelo bionda, ma i nuovi scatti colpiscono per un dettaglio hot: “Esagerata!”

A stretto giro Anna Tatangelo ha fatto grossi cambiamenti e sorpreso tutto il suo pubblico social. No, l’amore non c’entra anche se pochi mesi dopo l’annuncio della rottura con Gigi D’Alessio il gossip la vuole già ‘in love’. I rumor sono concentrati sul suo batterista Daniele Petricca. Come lei, anche il musicista è di Sora, ha 45 anni e da anni fa parte della sua band.

Ma vale la pena ricordare che per il momento queste sono solo voci di corridoio, perché i diretti interessati non hanno né confermato né smentito. Tornando ai cambiamenti, il primo è sicuramente relativo alla pulizia del suo profilo Instagram. Sono scomparsi di colpo tutti i post. Poi, a sorpresa, eccone uno che testimonia un cambio look radicale per Lady Tata, ora bionda platino. (Continua dopo la foto)















Fino a ieri sul suo profilo c’era solo quell’unica foto in cui presentava la “nuova Anna” che lei commentava in dialetto: “Mann’itt nun tiene a capa apposto”. I fan l’hanno subito riempita di complimenti: il ‘colpo di testa’ ha spiazzato ma tutti sono concordi nel ritenerla bellissima. E non sono stati pochi quelli che hanno associato la nuova immagine della Tatangelo a un cambiamento professionale. (Continua dopo la foto)















“Top, un cambiamento ci voleva. Rende concreta la nuova direzione musicale”, “Ma sei…. biondissima. Sono in ansia da giorni ormai, esci questo singolo ti stiamo aspettando”, le hanno scritto sotto. Ora però Anna è tornata con altre due fotografie. È sempre bionda platino ma soprattutto sfoggia look ad alto tasso erotico che, nemmeno a dirlo, non sono sfuggiti ai suoi tanti follower. (Continua dopo foto e post)

















Visualizza questo post su Instagram 🌴🐉🧩💚 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 19 Giu 2020 alle ore 7:51 PDT

Visualizza questo post su Instagram ⁉️GUAPA⁉️ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 23 Giu 2020 alle ore 6:01 PDT



Nel primo scatto indossa una tuta verde con pantaloni a vita bassa e un crop top che lascia gli addominali scolpiti in bella mostra; nella seconda un altro look sportivo: senza pantaloni, ha solo una canotta nera oversize portata senza reggiseno che rivela la parte laterale del décolleté. Insomma, addio ai tacchi a spillo e ai mini dress? Di certo Anna continua a mettere in mostra il suo corpo da urlo e l’assenza del reggiseno ha a dir poco infiammato Instagram. “Esagerata!!!”, “Già fa caldo di suo”, le scrivono sotto alla foto con indosso solo la canotta. E ancora, tra i tanti: “Super!” e “Spettacolo”

Elettra Lamborghini, l’attesa è finita: l’annuncio ‘bomba’. “Ve l’avevo promesso…”