“Dopo Corona…”. Silvia Provvedi, cosa sta succedendo dopo l’arresto del fidanzato

Nemmeno il tempo di assaporare la gioia di essere diventata mamma per la prima volta che a Silvia Provvedi è caduto il mondo addosso. A meno di una settimana dalla nascita di Nicole, il suo fidanzato e neo papà è stato arrestato. Giorgio Di Stefano è infatti tra le 20 persone arrestate in tutta Italia nell’ambito dell’operazione condotta contro i clan della ‘ndrangheta di Reggio Calabria De Stefano Tegano e Libri.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il compagno imprenditore della cantante sarebbe stato spedito dal clan nel Nord Italia “per far girare i soldi di famiglia e smettere di dare nell’occhio”. “Quando il clan chiamava – scrive Repubblica – Giorgio tornava a vestire i panni del giovane boss, per conto dei De Stefano incaricato a sedare tensioni, imporre accordi, dettare regole”. (Continua dopo la foto)



























Le accuse contro di lui sono associazione mafiosa, estorsione a imprenditori e commercianti, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa. Uscita la notizia dell’arresto, sui social sono fioccati commenti e frecciatine nei confronti di Silvia che aveva già avuto una vita sentimentale travagliata ai tempi della sua relazione con Fabrizio Corona. E infatti i paragoni non sono tardati ad arrivare. (Continua dopo la foto)















“Quando mi lamento di essere sfortunata in amore, devo pensare che c’è Silvia Provvedi”, scrive una. E altri sempre su Twitter: “Silvia Provvedi che prima stava con Corona ora sta con Giorgio De Stefano, arrestato anche lui stanotte e da cui una settimana fa ha avuto una figlia non mi lamenterò più della mia sfortuna in amore”, “Se credete di aver fatto scelte di merda in fatto di uomini pensate a Silvia Provvedi” e “Silvia Provvedi se non hanno la fedina penale sporca neanche li guarda in faccia”. (Continua dopo foto e post)









Silvia Provvedi che prima stava con Corona ora sta con Giorgio De Stefano, arrestato anche lui stanotte e da cui una settimana fa ha avuto una figlia

non mi lamenterò più della mia sfortuna in amore — .‍♀️ (@kunstsyn) June 24, 2020

Che dire della passione di Silvia Provvedi per i pregiudicati, Fabrizio Corona in confronto a questo “imprenditore” è un chierichetto. Mi dispiace solo per la bambina, pochi giorni di vita e già così sfortunata. — taz (@diavolotaz) June 24, 2020

Ma come fate a perculare Silvia Provvedi? Vi fa ridere che una donna, che aveva appena messo alla luce la sua prima figlia, ora si trova in questa situazione con il suo compagno? — u. u (@inthenameofz96) June 24, 2020



Ma tra i tanti che ironizzano sulla vita amorosa della neo mamma, ci sono anche quelli che la difendono: “Tutti che fanno battute sul compagno di Silvia Provvedi, sulla sua vita sentimentale e mi sembra di essere l’unica alla quale dispiace un sacco”, “Mi dispiace da matti per Silvia perché ha avuto una forza incredibile a sostenere Corona anche quando era praticamente sola, lei con i suoi pochi anni ha combattuto da guerriera vera e si meritava tantissima serenità soprattutto ora che ha una bimba tra le braccia”.

Silvia Provvedi, ballo scatenato a pochi giorni dal parto. E tutti notano quel dettaglio bollente