La vita finita a soli diciotto anni a seguito di un drammatico incidente in moto avvenuto a Bali. Addio alla nota influencer russa che era diventata milionaria grazie alla sua attività sul web a soli quindici anni: per lei non c’è stato niente da fare. Si chiamava Anastasia Tropitsel e, stando a una prima ricostruzione, al momento dello schianto insieme alla giovane influencer c’era anche il suo fidanzato, Viktor Maydanovic, 30enne di origine ucraina.

Lui era però in sella a un’altra motocicletta. Poco prima della tragedia che come detto è avvenuta a Bali, Anastasia, il cui vero cognome era Zubrina, aveva pubblicato un video in cui informata i suoi numerosissimi follower (oltre 1 milione e 300mila solo su Instagram, ndr) del suo giro in moto sull’isola indonesiana. (Continua dopo la foto)



























E pare anche poco prima dell’incidente avesse avuto una discussione con suo padre, che la invitata a riflettere sul suo futuro mettendo da parte il lavoro da influencer. Il viaggio a Bali, dove la 18enne era rimasta bloccata a causa della pandemia, doveva essere per lei anche una occasione per dare visibilità ai suoi profili social e recuperare i follower perduti. (Continua dopo la foto)















Poi quel drammatico incidente che ha spezzato la sua giovane vita. “Anastasia – ha raccontato il fidanzato – ha perso il controllo della sua Kawasaki Ninja 250 acquistata pochi giorni fa. La moto ha cominciato a sbandare, mentre procedevamo ad una velocità di circa 60km/h ed è finita contro una recinzione”. Secondo Viktor, la fidanzata “guidava sempre in modo accorto e sicuro”. (Continua dopo foto e post)











L’impatto è stato violentissimo e come detto per la giovanissima Anastasia, nonostante i tentativi degli operatori sanitari di salvarle la vita, non c’è stato nulla da fare. “Sfortunatamente, la nostra Anastasia non è più con noi. Non posso crederci”, è la didascalia dell’ultima foto, di una candela, pubblicata dalla mamma sul suo profilo Instagram.

