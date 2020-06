Nei giorni scorsi Barbara D’Urso è stata vittima di un incidente domestico che le ha provocato un’ustione di secondo grado. La D’Urso si è presentato nello studio di Live Non è la D’Urso con un guanto di pizzo nero. Ovviamente non ha potuto nascondere la verità ed è stata costretta a svelarla. Ma la D’Urso è una che non si lamenta, anzi, va avanti con il sorriso. In trasmissione ha detto che si è trattata di una cosa di poco conto e che sarebbe stata seguita da un medico.

Nelle ultime ore, poi, Barbara D'Urso ha pubblicato su Instagram una storia: la prima medicazione dell'ustione. La sua mano sta migliorando ma ha ancora bisogno di cure prima di ritornare come era un tempo. Come le ha detto il medico, la D'Urso non si sforza e tiene la mano coperta. Barbara D'Urso aveva spiegato su Ig cosa le fosse successo: aveva detto di essersi ustionata e anche parecchio preoccupata.



























Aveva aggiunto che sarebbe andata in tv con un guanto, cosa che in effetti ha fatto. Sta anche prendendo degli antidolorifici e, grazie alle cure del medico, sta molto meglio. E dopo la prima medicazione le cose sono anche migliorate. Nella storia si vede la sua mano con un cerotto ma la D'Urso non ha potuto mostrare tutto ciò che le è stato fatto: "Il resto del video meglio di no", ha scritto nella storia.















Probabilmente le immagini erano troppo forti e non adatte al pubblico. In fondo ci sono cose che è meglio restino private, no? Però un po' di curiosità c'è. La D'Urso è una conduttrice amatissima anche per il suo carattere solare e per il suo modo di prendere la vita. Ha sempre il sorriso stampato, non si lamenta e sa essere autoironica. All'ultima puntata di Live si è presentata con un bel guanto… Per coprire l'ustione.











La conduttrice ha fatto sapere al pubblico che tornerà il 13 settembre con il suo programma Live. La conduttrice ha voluto così smentire le voci che la vorrebbero fuori dai palinsesti. Si è parlato della possibilità che la conduzione del GF Nip passi nelle mani di Signorini, visto il successo riscosso dal conduttore alla guida del GF Vip. Ma è ancora tutto da vedere…

