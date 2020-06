Alex Zanardi, il post del figlio Niccolò è da pelle d’oca. Alex Zanardi, ex campione di Formula 1 e atleta paraolimpico è ricoverato da venerdì 19 giugno in terapia intensiva all’ospedale ‘Le Scotte’ di Siena, a seguito del grave incidente che ha avuto mentre gareggiava in quella zona con la sua handbike. Tutto il mondo si stringe intorno alla famiglia di Zanardi: un uomo che nella sua vita ha sempre manifestato la sua voglia di vivere, di lottare, di non mollare.

Nonostante gli ostacoli. Siamo tutti in apprensione per il grande campione. E la sua famiglia è distrutta. Nelle ultime ore il figlio di Zanardi, Niccolò, ha deciso di condividere sui social un pensiero per suo padre. Il ragazzo non è molto attivo sui social, anzi, per niente. L'ultimo post lo aveva condiviso 5 anni fa. Ma stavolta ha voluto dedicare un pensiero a suo padre. Il ragazzo ha postato su Instagram una foto di suo padre sorridente. Ma le parole sono il pezzo forte.



























Sono parole che sgorgano dal cuore e che fanno venire i brividi. “Forza papà ti aspetto, torna presto” ha scritto il ragazzo che ha lasciato due cuoricini dopo quelle parole. Tantissimi i commenti sotto al post: Alex Zanardi è molto amato, è un esempio di vita per tutti e ora tutti stanno facendo il tifo per lui, perché si riprenda presto.

Ma come sta, a proposito? Il bollettino sulle condizioni del quattro volte campione paralimpico, dice che la situazione è molto grave: "Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità. Il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Eventuali riduzioni della sedo-analgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana. La prognosi rimane riservata".















Incrociamo le dita e pensiamo positivo. In questi giorni ha parlato delle condizioni di Alex Zanardi anche la cognata Barbara Manni, sorella della moglie che a Repubblica ha riferito: "Sono ore decisive, non sappiamo come ce lo ridaranno. Alex lotta e noi con lui. Passate le 72 ore cruciali, se domani i parametri vitali non si complicheranno allora potremo dire di avere una speranza in più, un'alta possibilità che ce la faccia. Ci attacchiamo a questo, ma dipende da come si risveglierà".









Forza papà, ti aspetto, torna presto ❤❤

E ha aggiunto: “È ancora presto per tutto, per risvegliarlo dal coma, per escludere ogni cosa. Ci affidiamo ai medici e sogniamo solo di riaverlo presto. Mia sorella va là ma può stare solo due ore. Per me non è solo un cognato, è il 90% della mia vita, un amico, un compagno di lavoro, una persona speciale. La nostra famiglia è distrutta”.

