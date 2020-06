Caterina Balivo ha salutato il suo pubblico settimane fa, quando ha comunicato il suo addio a ‘Vieni da me’. Ora la regina dei salotti Rai, che è da sempre attiva su Instagram e amatissima dai fan anche per la sua spontaneità e la sua bellezza acqua e sapone, si sta godendo qualche giorno di relax all’Argentario.

Ma naturalmente anche dal mare la conduttrice campana non ha mancato di dare aggiornamenti ai follower. Anche mentre si sta godendo una meritata vacanza di sole, mare e relax con la famiglia dopo un altro anno passato in tv, Caterina fa in modo che il suo pubblico la segua costantemente. Ma anche lei, come molte altre vip, non è immune alle critiche. Le ultime sono arrivate sotto a un video recentissimo in cui la Balivo lancia un messaggio importante. (Continua dopo la foto)



























Come riporta Il Giornale, Caterina Balivo ha sempre professato il suo interesse per il rispetto della natura e, anche quest’anno, vuole darsi da fare e così ha dato il via alla ‘missione spiaggia pulita’. Nel video la conduttrice ripulisce una spiaggia dell’Argentario ma non è stato apprezzato da tutti e subito è scattata la polemica. (Continua dopo la foto)















Nel dettaglio, Caterina, con i capelli raccolti in un piccolo chignon, un leggero copri-costume smosso dal vento e occhiali da sole, inizia a ripulire una spiaggia poco distante dalla villa di sua proprietà. Un gesto che però, come hanno notato in tanti, è contro tutte le norme igieniche e di sicurezza anti-covid. Non indossa infatti né guanti né mascherina per proteggere se stessa e gli altri da germi e batteri. (Continua dopo foto e post)











“Questo è un azzardo”, scrive un fan. E altri: “Ma perché non hai indossato i guanti? E i bambini sono pure a piedi nudi”, “Apprezzo la tua missione, ma è mai possibile raccogliere i rifiuti senza un po’ di precauzioni? Non è igienico” e “Io questo lo faccio per lavoro, ma la prima cosa che faccio è indossare i guanti. Da lei non me lo sarei proprio aspettato”. In generale il post, nonostante le critiche, è stato comunque apprezzato anche dalle colleghe, come Elena Santarelli e Filippa Lagerback.

George, Charlotte e Louis di nuovo in pubblico dopo mesi. Tutti pazzi per i look dei principini: il prezzo