Grandiosa notizia per Nicola Balestri. Il musicista, che tutti conoscono come Ballo, sta per diventare di nuovo papà. Ballo è conosciuto per essere stato il bassista dei Lunapop. Chiusa l’esperienza con la band, oggi Balestri lavora ancora con Cesare Cremonini. A dare la bellissima notizia della gravidanza della compagna, è stato proprio Ballo che, su Instagram, ha postato la foto di un’ecografia nella quale si vede chiaramente il profilo di un bebè, il bebè di Ballo e della compagna Erika. A due anni dalla nascita della figlia, la famiglia si allarga. Per la gioia di tutti.

“La vita è il dono più prezioso che potessi ricevere per il mio compleanno” ha scritto il musicista su Instagram. Tantissimi i commenti dei fan che fanno gli auguri alla coppia per il nuovo bimbo o bimba in arrivo. Nicola Balestri ha deciso di annunciare la gravidanza della compagna proprio nel giorno del suo compleanno. Continua a leggere dopo la foto

























Classe 1982, Nicola Balestri ha compiuto 38 anni il 20 giugno 2020 e, per celebrare la ricorrenza, ha parlato del dono più bello che arriverà tra qualche tempo. Sarà un maschietto? Forse. Visto che c’è un cuoricino azzurro… La prima figlia di Ballo è una femmina, si chiama Camilla ed è nata il 27 novembre 2018. Ma ancora non è sicuro che si tratti di un maschio. Ma chi è la compagna di Ballo? Continua a leggere dopo la foto















Si chiama Erika Moltrer ed è al fianco di Nicola Balestri da diversi anni. La coppia non ama essere sotto i riflettori: entrambi sono piuttosto timidi, nonostante lui sia un musicista che è sempre in tour (con Cesare Cremonini). Per questo di loro si sa poco. Erika ha studiato per diventare ostetrica e, dopo la laurea, ha studiato per la specializzazione. In cosa si è specializzata? Nella ginnastica per le gestanti in acqua. Continua a leggere dopo la foto











Ballo, invece, è da anni al fianco di Cesare Cremonini. Dopo che si sono sciolti i Lunapop, il cantautore e il bassista hanno proseguito il cammino insieme e ancora oggi scrivono e suonano insieme. Tra i primi commenti arrivati sotto il post c’è quello di Nek che ha scritto: “Che dono meraviglioso”.

Aurora Ramazzotti è incinta? Basta questo scatto in rete e il gossip si scatena