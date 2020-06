Silvia Provvedi ha dato alla luce la sua prima figlia. Nicole, frutto dell’amore con il fidanzato Giorgio Di Stefano, è nata nelle scorse ore. L’annuncio è arrivato su Instagram, sul profilo che Silvia condivide con la sorella Giulia. Uno scatto in bianco e nero in cui viene mostrata la manina della neonata che stringe forte il suo dito. Silvia non ha esitato a definirlo “il giorno più bello della sua vita”.

Come ogni neo mamma è al settimo cielo. Non ha ancora fatto vedere la sua piccola, ma dopo il parto si è mostrata tra le Storie. Ha dapprima ringraziato tutti i follower per l’infinità di auguri ricevuti per la nascita della figlia ma poi a un certo punto nei video il suo volto radioso si fa più serio e triste. (Continua dopo la foto)

























La fa star male il fatto che sua sorella Giulia, a cui è legatissima, non può venire in ospedale per le misure anti coronavirus. “Ciao ragazze e ragazzi, voglio ringraziarvi per i messaggi – esordisce Silvia – Vi ho letti tutti e risponderò a ognuno di voi”. Poi, quasi con le lacrime agli occhi aggiunge: “In un momento come questo vi rivelate pazzeschi, un esercito strepitoso. Vi voglio bene”. (Continua dopo la foto)















La gioia di aver dato alla luce la sua prima figlia è immensa, “Non potete capire”, scrive su una delle Storie registrate in ospedale. Poi, il mattino successivo al parto, si collega di nuovo dalla camera di ospedale per raccontare ai fan le sue sensazioni: “Buongiorno, inutile dirvi che sono sveglia da stanotte”. Poi rivela: “Mia sorella non può venire a trovarmi e mi dispiace tantissimo perché mi manca da morire: stiamo fremendo per ricongiungerci non appena sarà possibile”. (Continua dopo foto e post)











“Ovviamente causa Covid e le restrizioni che ci sono giustamente, non sono ammesse visite – continua la mora de Le Donatella – Diversa la situazione per il papà, quindi qui siamo noi, portiamo pazienza e attendiamo di tornare a casa”. “Inutile ripetervi che mi manca e che mi sta bombardando di videochiamate”, conclude parlando sempre dell’adorata gemella che, come rivelato recentemente a Oggi, sarà come una seconda mamma per Nicole.

“L’inferno…”. Jeremias Rodriguez, spuntano accuse pesanti. E Stefano De Martino ‘trema’