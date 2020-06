Abbiamo la regina delle trasformazioni. È Elodie, la cantante lanciata da Amici De Filippi che abbiamo visto anche all’ultimo Festival di Sanremo. Un talento nato, con una voce che mette i brividi, un fidanzato che si chiama Marracash ed è famoso quanto lei e una passione per i cambi look. L’abbiamo conosciuta coi capelli corti e rosa poi l’abbiamo vista per lungo tempo bionda, con un taglio corto o la frangia lunga davanti o tirata indietro.

Sul palco dell’Ariston, dove ha incantato tutti, era uno schianto con quell’acconciatura sofisticata e le mollettine trendy con cui ha fatto subito scuola. Poi, durante il lockdown, un altro ‘colpo di testa’ che sulle prime l’ha resa irriconoscibile agli occhi dei suoi tanti fan. Elodie aveva rivoluzionato la sua chioma nei giorni di quarantena con l’aiuto della sua mamma, come lei stessa aveva spiegato su Instagram. (Continua dopo la foto)

























“Le treccine sono delle dolci mani di mia madre”, aveva annunciato mostrando la nuova Elodie e soprattutto comunicando l’uscita del nuovo singolo, Guaranà. Poi, qualche settimana dopo e finito il lockdown la cantante aveva di nuovo sorpreso il suo pubblico social con un altro cambio look e dare così un’ulteriore svolta alla sua immagine. Via le treccine, benvenuta chioma al naturale. (Continua dopo la foto)















Elodie si era immortalata tra le Storie di Instagram con un caschetto corto, di poco al di sotto delle orecchie e con una leggera scalatura davanti. Bellissima come sempre. Ora un altro nuovo singolo. E un’altra trasformazione. Nelle scorse ore Elodie ha lanciato una hit per la stagione: si chiama “Ciclone” ed è nata dalla collaborazione con Takagi & Ketra, Mariah e Gipsy Kings. Il video non è ancora disponibile, ma lei ne ha voluto dare una piccola anticipazione sui social con uno scatto realizzato sul set. (Continua dopo foto e post)











Ed è arrivata la sorpresa: per l’occasione Elodie ha cambiato ancora una volta look in modo drastico. E questa volta sembra davvero irriconoscibile. Inutile soffermarsi sul fatto che come al solito è stupenda e in splendida forma con un abito bianco aderente, il dettaglio che non può passare inosservato è la chioma. Lunga, fluente, scura e scalata con dei ciuffi leggermente più corti che le cadono sul viso. Tutti impazziti sotto alla nuova foto, anche se qualcuno ha avuto difficoltà a riconoscerla.

