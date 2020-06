Deianira Marzano è un’influencer molto seguita sui social: vera e propria “picconatrice” di personaggi famosi, punge con le sue critiche ironiche molti esponenti del mondo dello spettacolo. Sfogliando il profilo Instagram di Deianira, infatti, è possibile vedere come le sue “vittime” preferite siano soprattutto i personaggi famosi come tronisti e corteggiatrici di Uomini e Donne, personaggi ‘creati’ da Barbara D’Urso e influencer.

Il suo obiettivo sui social è quello di sbugiardare tutte quelle persone che mentono o si pongono in situazioni ambigue. Ad ogni modo, nelle ultime ore, l'influencer Deianira è finita sulle pagine delle cronache rosa per un intervento estetico fatto da Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip.

























Il tutto è stato fatto in una diretta di Instagram. Nel filmano Deianira si emoziona e scoppia in lacrime appena di guarda allo specchio per vedere il lavoro di Urtis. "Dai non piangere cucciola, tu sei bella sempre! Così sei un po' più tiratina. Ti piaci?", le chiede Urtis. "Che bello, bellissimo. Mi sono commossa, grazie. Mi piace, sì", dice Deianira emozionata con le lacrime le scendono sul volto.















L'influencer ha replicato anche a qualche follower che ha criticato la decisione di sottoporsi a un intervento cambiando un po' troppo il volto: "Qualcuno mi ha scritto: 'Togli il filtro e fai vedere gli ematomi'. Non c'è proprio niente, nessun filtro. Ho solo questo cerottino qui, stop. Senza filtro", ha detto Deianira mostrando una piccola ferita all'altezza degli zigomi.









Deianira Marzano è originaria di Napoli, la sua famiglia fa parte della Napoli Bene, la madre, infatti, è una celebre embriologa. L’influencer abita a Caserta dove attualmente vive con i suoi tre figli maschi, Rubens, Tabata e Bernardino e il marito.

