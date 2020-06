Con la fine del lockdown anche i vip stanno riprendendo le loro uscite. Proprio ieri Chiara Ferragni e il marito Fedez sono tornati a viaggiare: prima tappa Roma. Una gita per promuovere le bellezze italiane e il nostro Paese duramente colpito dall’emergenza sanitaria.

Dopo la foto d’ordinanza con il Colosseo sullo sfondo, Chiara Ferragni e Fedez hanno visitato con un tour privato i Musei Vaticani. “Un’esperienza unica – ha scritto Chiara su Instagram, dove ha condiviso una sfilza di foto all’interno dei Musei e in una cappella Sistina deserta – Viviamo nel Paese più bello del mondo”. Ma ovviamente qualcuno ha trovato un pretesto per fare polemica. “Non è vietato scattare foto nella Cappella Sistina?”, si è chiesto un follower di Chiara, ma Fedez è intervenuto prontamente per chiarire che “Le foto alla cappella Sistina le può fare chiunque prenotando una visita privata. Prima di indignarsi sarebbe meglio informarsi”. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Con i soldi si può fare tutto?!”, “Quindi se sei famoso puoi fare le foto alla Capella sistina, altrimenti niente?? Siamo solo dei poveracci”, “A quanto pare con questi (soldi, ndr) e se ti chiami Ferragni puoi fare tutto, ovunque”, è stata la pioggia di critiche. Ma oggi per Chiara Ferragni è un giorno triste. Dopo le polemiche di ieri, l’imprenditrice ha voluto ricordare una persona a lei molto cara. Lo ha fatto sui social, dove ha pubblicato una foto insieme al nonno paterno. (Continua a leggere dopo la foto)















“Oggi sarebbe il tuo compleanno. Ci manchi nonno, spero che ci proteggi da lassù”, ha scritto Chiara Ferragni a corredo della foto scattata qualche anno fa insieme alla sorella Valentina, il cane Matilda e il nonno. E ancora un’altra Instagram stories con una foto in cui compare il padre della Ferragni, Marco, una giovanissima Chiara e il nonno. Lo scorso marzo la famiglia di Chiara è stata colpita da un altro lutto. Maria, la nonna materna, è morta dopo tre settimane di ricovero in ospedale. “I nostri cuori sono spezzati – aveva scritto Chiara su Instagram, già ci manchi così tanto ed è difficile anche solo parlarne. Forse in questo periodo difficile hai pensato che fosse meglio diventare il nostro angelo e proteggerci da lassù. (Continua a leggere dopo la foto)









“Lo spero davvero. Ciò che mi spezza davvero il cuore è pensare a mia mamma che ha perso la sua amata madre in un momento in cui non sono ammessi nemmeno i funerali regolari. Vederle insieme in ospedale in queste ultime tre settimane mi ha fatto capire ancora una volta quanto l’amore, la famiglia e la salute siano le uniche cose che contano davvero. Mia mamma è la persona più umana che io conosca e so quanto la nonna fosse orgogliosa di lei. Tienici d’occhio e grazie per i migliori ricordi, ti amiamo per sempre”, aveva concluso.

“Federica Sciarelli lascia ‘Chi l’ha visto?’”. Stop alle voci, parla lei: tutta la verità