“Ko”. Federica Pellegrini stesa (letteralmente) Ed ecco chi si prende cura di lei: FOTO

Federica Pellegrini è tra i tanti personaggi famosi a condividere praticamente tutto su Instagram. Durante la quarantena la campionessa e ormai anche volto della tv dopo l’esperienza come giudice a Italia’s got talent ha tenuto compagnia a tutti i suoi numerosi follower rendendosi promotrice anche di iniziative di solidarietà, come quella di mettere all’asta i suoi cimeli per contribuire agli aiuti per le strutture sanitarie impegnate nell’emergenza sanitaria.

Ha raccolto 66.100 euro in 2 ore con i ricordi delle vittorie sportive e della sua carriera parallela in tv per donare i fondi all’ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII. E poi gli allenamenti casalinghi, le tenere foto con il suo adorato bulldog francese Vanessa e gli scatti e i video privati. Ma l’ultimo weekend è stato a dir poco da dimenticare per la nuotatrice. (Continua dopo la foto)

























Sul suo affollato profilo Instagram Super Fede ha rivelato di essere alle prese con una brutta colite e si è mostrata stesa sul letto con affianco l’inseparabile Vanessa che non l’ha mollata un attimo: “È incredibile quanto i cani sentano i tuoi stati d’animo”, ha scritto la Pellegrini su Instagram, accanto a una foto in cui è sdraiata insieme alla cagnolina. (Continua dopo la foto)















“Oggi sono un po’ ko – ha continuato -, colite maledetta! Ogni tanto arriva e l’unica cosa che mi fa stare meglio è stare distesa con una sacca di acqua calda sulla pancia. Però almeno sono in buonissima compagnia. I venerdì sera quelli belli”. Ma non c’era solo Vanessa a farle da “guardia del corpo” per tutto il fine settimana. (Continua dopo foto e post)











In soccorso della campionessa di nuoto è arrivato anche il fratello Alessandro, che per l’occasione si è trasformato in uno chef d’eccezione, come ha poi mostrato Federica tra le sue storie: “Oggi dopo tre giorni di colite e non si può dire altro, chef Alessandro Pellegrini ci prepara…”. “Riso in bianco lesso e petti di pollo”, ha risposto soddisfatto lui. Beh, insomma… Ma tornerà il momento in cui potrà assaporare di nuovo qualche piatto succulento.

