Sono settimane che non si parla d’altro che di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ma ciò nonostante il gossip e i fan sono ancora alla ricerca dei motivi della crisi bis della loro storia d’amore. Ora è il settimanale Chi, da sempre vicino alla coppia, a lanciare una nuova indiscezione.

Nel nuovo numero in edicola questa settimana, la rivista spiega che alla base di tutto non ci sarebbero stati né tradimenti né beghe familiari ma i due si sarebbero lasciati per una semplice incompatibilità. “Non c’erano di mezzo altre persone e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura – si legge – Sono le fasi della vita che a volte si incastrano, a volte si scontrano. È l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare la propria natura”. (Continua dopo la foto)

























Sarebbe stato Stefano a chiudere di nuovo il matrimonio, “ma Belen ha reagito bene, comprendendo che quella non era la sua strada, e ha ricominciato a vivere. Non curandosi, come sempre, delle apparenze”, aggiunge il settimanale. In questi giorni l’argentina prova a distrarsi con serate con gli amici e vacanze in famiglia in riva al lago di Como. E l’ex ballerino di Amici e conduttore? (Continua dopo la foto)















Domenica scorsa è stato ospite di Mara Venier a Domenica In ma non ha proferito parola sull’argomento e su Instagram, dove tutti continuano invano a chiedergli spiegazioni, è sicuramente meno presente di Belu. Ma l’ultimo scatto ha preoccupato molti per un dettaglio che non è affatto passato inosservato. Nel post, Stefano sorride, mostra un piatto di pasta e scrive citando Federico Fellini: “La vita è una combinazione di pasta e magia”. (Continua dopo foto e post)











Ma ad attirare attenzione sono stati più che altro l’espressione del suo viso e, come già era stato sottolineato da tanti, un repentino dimagrimento del conduttore di Made in Sud. Secondo tantissimi follower il sorriso di Stefano sarebbe forzato. In realtà appare triste, provato e stanco oltre che notevolmente più magro. Sotto al post sono piovuti numerosi commenti di utenti che hanno avuto queste impressioni.

