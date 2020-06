Recentemente Bendetta Parodi è tornata a lavoro con con la registrazione delle nuove puntate di ‘Bake Off Italia’ che dovrebbe andare in onda come sempre a partire da settembre. A svelare la notizia che Bake Off Italia 2020 si fa è stato Ernst Knam, che ancora una volta tornerà all’interno della trasmissione.

Il re del cioccolato con un post su Facebook ha annunciato l'inizio delle registrazioni, condividendo uno scatto in compagnia di Benedetta Parodi, che ancora una volta si troverà alla conduzione, e di Damiano Carrara, che a sua volta è pronto a riprendere il suo ruolo. Anche Benedetta Parodi aveva anticipato l'inizio delle registrazioni dell'ottava edizione del programma in onda su Real Time e nel post pubblicato sui social era stata presa di mira per aver posato con la mascherina abbassata.

























"La mascherina non si tiene sotto il mento! Per favore date il buon esempio poi che siete persone seguite dalla gente", aveva scritto una follower a cui avevano fato eco altri follower della giornalista, che in queste ore è tornata al centro delle critiche a causa di una ricetta pubblicata sul suo account Instagram. Benedetta Parodi ha preparato la parmigiana di melanzane e nella caption del post ha scritto di non aver messo le melanzane sotto sale "perché quelle che uso sono fresche, tenere e se cotte immediatamente non risultano amare".















"Una ricetta davvero squisita! – ha scritto zia Bene – Le melanzane non le metto sotto sale perché quelle che uso sono fresche, tenere e se cotte immediatamente non risultano amare. Piccolo suggerimento: non aggiungete olio nel sugo di pomodoro durante la cottura, perché le melanzane fritte ne hanno già a sufficienza!". Ma qualche utente le fa notare che "le melanzane non si mettono sotto il sale per eliminare l'acqua in eccesso: in questo modo la frittura risulterà migliore".









“Le melanzane non si mettono sotto sale solo per togliere l’amaro ma perché così assorbono molto meno olio!”, scrive un’altra follower. E ancora: “L’ olio di frittura delle melanzane non sarà un problema se il fritto sarà asciutto. Dunque non ci sono motivi per non preparare un sugo al pomodoro fatto a regola d’arte, con l’olio”.

