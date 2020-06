Benedetta Rossi sbaraglia la concorrenza. “Fatto in Casa da Benedetta” era famosa prima dell’emergenza sanitaria, ma è durante la quarantena che la food blogger più amata e semplice d’Italia, ha surclassato la concorrenza. Durante l’emergenza, quando tutto il mondo si è fermato, la maggior parte ha deciso di trascorrere il tempo in cucina e la maggior parte degli italiani si è affidata a lei e alle sue ricette.

Primaonline, il portale che ogni mese redige una classifica dei network più seguiti in Italia, la pone al primo posto della Top 15 dei Video Creator sui social durante il mese di maggio. I video di "Fatto in casa da Benedetta" hanno fatto ben 147,9 milioni di visualizzazioni. Per capirci, i Me contro Te, pur seguitissimi da bambini e adolescenti sono al secondo posto ma molto distanti, fermi a 52,7 milioni di views.

























Un altro grandissimo successo per Benedetta Rossi, protagonista di tutorial di cucina semplicissimi ma allo stesso tempo golosi. Con il suo accento marchigiano marcato, la frase "l'ho fatto in casa per voi" e pollicione alzato, Benedetta, residente ad Altidona in provincia di Fermo (Marche), ha surclassato le più grandi foodblogger balzando in vetta alla classifica delle cuoche più amate del web e della televisione.















I numeri parlano da soli: 5 milioni di follower, libri venduti e un programma tutto suo in tv, sul canale FoodNetwork. Il suo canale youtube è nato per caso. "Avevamo ristrutturato il nostro casale e avevamo cominciato a produrre saponi che vendevamo su Internet. Intanto continuavo a pubblicare le ricette. – ha raccontato in un'intervista sul Corriere della Sera – A un certo punto crescevano in un modo pazzesco". "E il ragazzo che ci aiutava da un punto di vista tecnico ci ha suggerito di non perdere una simile occasione. Ha registrato e creato il sito Fattoincasadabenedetta. Non fosse per lui", aveva raccontato Benedetta Rossi.









Nonostante la popolarità è rimasta una persona semplice e umile: “Mi ha dato popolarità tra le persone che non mi seguono sui social. Paradossalmente è qui in zona, dove abito io, che sento questo cambiamento. Prima della tv i miei vicini non sapevano cosa stessi facendo. Ora che mi vedono sui canali Discovery hanno capito perché non mi hanno vista in giro per tanto tempo! Ma io sono sempre la stessa: non ho cambiato il modo di vestire, né l’atteggiamento […] La televisione mi corteggiava da tanto tempo. Non ho accettato finché non ho trovato un format che rispecchiasse quella che sono io nella realtà”.

