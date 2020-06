Anna Tatangelo, sta succedendo qualcosa nella sua vita? Il motivo? Semplice: la cantante ha cambiato drasticamente il suo look e si sa che quando una donna cambia i capelli, ha in testa qualcosa… Sarà così anche per Anna Tatangelo o avrà cambiato look semplicemente perché sentiva l’esigenza di vedersi diversa? Non si sa. Quel che è sicuro è che Anna Tatangelo, come la metti, la metti, è sempre uno schianto di donna. Fisico perfetto, forme pericolose, sguardo magnetico: i suoi fan sono pazzi di lei.

E dopo il suo colpo di testa non sembrano affatto delusi. Ma che cosa ha combinato Anna Tatangelo? Udite, udite, si è fatta bionda! I suoi fan all’inizio stentavano a riconoscerla: Anna ha sempre avuto i capelli scuri e, quando tutti l’hanno vista con i capelli biondi, sono rimasti senza parole. Una decisione drastica che nessuno si aspettava. E questa decisione drastica arriva dopo un’altra decisione drastica, quella di prendersi una pausa dai social. Continua a leggere dopo la foto













In tanti si sono chiesti cosa l’abbia spinta a prendere la decisione di dire addio ai social per un po’… Il suo profilo non è stato cancellato, però, semplicemente messo in pausa. Giusto il tempo necessario per dimostrare di voler tornare in scena con musica nuova. Per quanto riguarda il look, beh, i fan hanno approvato come dimostrano i tanti commenti che sono apparsi sotto alla foto con i capelli biondi. “Mann’itt nun tiene a capa apposto⚡” ha scritto la Tatangelo a didascalia dello scatto che ha ricevuto in pochissimo tempo più di 50 mila like. Continua a leggere dopo la foto















“Anna sei bellissima”, “Quanto sei bella, che stile” sono alcuni dei commenti. La cosa strana: dal profilo della Tatangelo sono sparite tutte le vecchie foto. Lo scatto con i capelli biondi è l’unico e sembrerebbe proprio indicare l’inizio di un nuovo capitolo. Qualche pezzo-bomba per l’estate 2020 è già in cantiere? Probabilmente. Forse Anna sta per presentare al suo pubblico qualche nuovo pezzo in collaborazione con un cantante napoletano? Tutto può essere. Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Mann’itt nun tiene a capa apposto⚡ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 16 Giu 2020 alle ore 5:00 PDT

Dopo il periodo scuro a causa della separazione da Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo è pronta a ripartire e sembra stia vivendo un momento d’oro pieno di progetti e propositi. Il suo pubblico non vede l’ora di scoprire le grandi novità che Anna ha in serbo. Intanto, per il nuovo look sono arrivati anche complimenti vip, quelli di Mariano Di Vaio e Gianluca Ginoble.

