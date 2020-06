Grave lutto per Amedeo Grieco: tutti stretti al dolore del comico del duo ‘Pio e Amedeo’

Amedeo Grieco, il comico del famoso e amatissimo duo “Pio e Amedeo”, è stato colpito da un grave lutto familiare: ha perso la mamma nelle scorse ore. Aveva 57 anni. La notizia, come riporta il sito 105.net, ha cominciato a circolare sui social dopo il post apparso sulla pagina Facebook “Foggia Underground”: “Questa pagina si associa al dolore che ha colpito la famiglia Grieco per la perdita dell’amata mamma di Amedeo. Sentite condoglianze”.

Il 15 giugno sono stati celebrati i funerali presso la chiesa di San Paolo a Foggia, città d'origine della famiglia Grieco. Il sito Statoquotidiano.it riferisce che sul muro tra le due scalinate della chiesa è stato affisso uno striscione realizzato dalla curva sud del Foggia in ricordo di 'zia Rosa', come la chiamavano tutti.

























Non si conosce la causa del decesso e non hanno altre informazione in merito. Sei mesi fa, tuttavia, era stato lo stesso Amedeo, attraverso un post su Instagram in cui si mostrava sorridente con la madre, a lasciare intendere di apprestarsi ad affrontare una dura battaglia: "Passerà anche quest'altra tempesta, siamo abituati a starci sulle onde alte, a scenderci e salire con la paura di cadere e la soddisfazione di restare… ed esserci ancora, ancora".















"Abbiamo ancora tanti mari da vedere mamma – continuava nel post Amedeo Grieco -, insieme…perché non c'è persona di cui si ha più bisogno, sempre…in ritardo di 2 giorni, buon compleanno anche qui, dove riusciamo a dirci senza vergognarci, quanto ci vogliamo bene". Appena uscita la notizia del triste lutto che l'ha colpito, Grieco è stato subito raggiunto dall'affetto dei fan.











In queste ore sono infatti tanti i fan del duo, tornato da poco in onda con le repliche di Emigratis, che si stanno unendo al dolore del comico, inviandogli messaggi di cordoglio per dimostrargli il loro affetto. “Grazie infinite di cuore – ha risposto Amedeo – ogni messaggio è una carezza all’anima. Grazie di cuore”.

