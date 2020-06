Aurora Ramazzotti incinta? Il gossip si fa sempre più insistente. E se fino a qualche mese fa era sua madre Michelle Hunziker a “essere incinta” ogni mese, adesso è il turno di Aurora. Ma è davvero così? Sapete come è il gossip: basta poco per alimentarlo. Ed è stato così anche per Aurora. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha trascorso la quarantena a casa con la madre e suo marito Tomaso Trussardi. Con loro c’erano anche il fidanzato di Aury, Goffredo Cerza e l’amica del cuore Sara Daniele.

Insomma, una grande famiglia allargata. Dunque Aurora e Goffredo avrebbero approfittato della quarantena per allargare la famiglia? Forse è un po’ un’esagerazione ma è bastata una foto dei due fidanzatini abbracciati per scatenare i pettegolezzi. La foto in questione, postata da Aurora su Instagram, la ritrae abbracciata a Goffredo: lui la stringe da dietro e spunta un “pancino sospetto”. Continua a leggere dopo la foto

























“Felicemente sfocati” è la didascalia allo scatto “incriminato”. E sotto arriva subito un commento: “Congratulazioni!!!!! Un figlio è sempre una benedizione. Si vedeva da qualche giorno che c’era qualche kg di troppo”. Evidentemente è la posa a trarre in inganno… Comunque Aurora replica prontamente a chi sostiene che lei sia incinta. E lo fa con la sua solita ironia: “Io ti troverò. E ti ucciderò”. Continua a leggere dopo la foto















Eh no, alle donne meglio non dire che sono ingrassate. Questa è psicologia spicciola… A ogni modo, anche se sarebbe stata una bella notizia, Aurora Ramazzotti non è incinta. Bisognerà aspettare ancora un altro po’ per vederla con un bebè in braccio. In fondo è talmente giovane che ha tutto il tempo che vuole. Nel frattempo, però, per lei ci sono belle novità. Aurora infatti sta per tornare in tv. Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Felicemente sfocati Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 9 Giu 2020 alle ore 3:31 PDT

Sarà infatti l’inviata di Ogni Mattina il programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe che andrà in onda dal prossimo 29 giugno. Quindi è impegnata con il lavoro, per la gravidanza non c’è tempo. Intanto un piccolo passo: pare che lui sia pronto a trasferirsi a Milano. Convivenza in arrivo?

Aurora Ramazzotti, è ufficiale. La notizia rimbalza in rete ed è una grandissima gioia