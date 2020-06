I fan di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno visto crescere Aurora Ramazzotti. Oggi la primogenita della ex coppia d’oro del gossip è una giovane donna che brilla di luce propria. Classe 1996, ‘Aury’ ha già dimostrato di voler seguire le orme dei famosi genitori e intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo.

Già protagonista al daily di XFactor, ora sta lanciarsi in una nuova avventura: sarà una delle inviate del nuovo programma di Adriana Volpe e Alessio Viola. A Ogni Mattina, in onda su Tv 8 dal prossimo 29 giugno, Aurora girerà l’Italia, da Nord a Sud, per raccontare storie legate a personaggi famosi e non solo come rivela in anteprima Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. E poi c’è Instagram, dove la giovane Ramazzotti ha un esercito di fan: un seguito di quasi 2 milioni di persone. (Continua dopo la foto)

























Sul social Aurora Ramazzotti è solita mostrarsi sempre energica e sorridente, proprio come mamma Michelle. Ma non nelle ultime ore, quando per la prima volta si è fatta vedere da tutti in lacrime. Tra le Storie si è mostrata con gli occhi lucidi e spiegato che quella commozione derivava dalle immagini di un compleanno festeggiato nel lontano 2006 insieme ai genitori e ai compagni di scuola. (Continua dopo la foto)















“Sto guardando un video del 2006, mi sono messa a guardare vecchi ricordi…Sto piangendo da un’ora”, ha raccontato per poi ritornare qualche ora più tardi e far vedere le immagini che l’hanno fatta piangere. “So di sembrare un filo pazza, ma ieri sera mi sono messa a guardare vecchie foto e video sul mio telefono “, ha spiegato ai suoi follower. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Esercizio: riassumi il 2020 in un video. Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 16 Giu 2020 alle ore 1:35 PDT



“Mi è venuta voglia di riguardarmi il video intero del mio 18esimo compleanno e mentre cercavo l’adattatore per il dvd, ho trovato il dvd di un mio compleanno del 2006 con tutti gli amichetti delle elementari, mia madre, mio padre, la mia famiglia…E vi giuro che ho provato un’emozione incredibile”. “Non me lo aspettavo, non mi ricordavo di avere questo video, mi ricordavo vagamente della festa…È stato troppo bello!”, ha continuato lei mostrando alcune immagini com papà Eros Ramazzotti e gli amici delle scuole elementari fino alle foto dell’infanzia che l’hanno fatta letteralmente crollare.

