Antonella Mosetti, ex stellina di Non è la Rai ed ex concorrente del primo Grande Fratello Vip, è attivissima sui social ma uno degli ultimi scatti ha sollevato una marea di polemiche. Si è parlato di lei anche ultimamente, dopo l’annuncio arrivato sempre a mezzo Instagram di aver ridotto il volume della bocca: “Ho tolto l’acido ialuronico dalle labbra. Mi sento molto meglio”, le sue parole.

La showgirl si è lasciata convincere dal dottor Nino Favoriti, specialista in dermatologia, medicina estetica e laser terapia, che è anche taggato nelle Storie. Ma evidentemente anche lei non si piaceva più con quelle labbra così carnose. “Non vedo l’ora di incontrare il mio dottore, Nino Favoriti, un dermatologo e chirurgo estetico molto bravo. Lui si prende cura da un po’ di tempo della mia pelle e della mia bellezza”, ha continuato la Mosetti. (Continua dopo la foto)

























E infine: “È stato lui che mi ha convinto a levare l’acido ialuronico dalla bocca, che era enorme. Non mi chiedete come abbia fatto, non lo so, ma mi sento molto meglio, molto più io”, la conclusione. Ora, come anticipavamo, pioggia di critiche per una foto un po’ troppo audace a detta di molti. Antonella Mosetti posa provocante in topless coprendo il seno solo con il braccio, mentre i pantaloni fasciano le sue curve magre e toniche. (Continua dopo la foto)















La serie di scatti è stata realizzata sul balcone, con la showgirl che ammicca divertita verso l’obiettivo coperta solo da un paio di occhiali. Ma come riporta Il Giornale, alla vista del post i suoi hater si sono scatenati: “Ti posso assicurare che non sei un bel vedere”, “Volgarissima e di pessimo gusto, non riesco a comprendere questa donna”, si legge. E ancora: “Ma hai 50 anni ripigliati!”, è il commento di un altro. (Continua dopo foto e post)











Di fronte a tante critiche feroci, comunque, l’esercito dei fan di Antonella Mosetti non sono rimasti a guardare e sono subito corsi in aiuto della loro beniamina, sicuri dell’invidia provata dagli hater nei confronti del suo fisico perfetto. Tanti hanno dunque rispedito al mittente i commenti velenosi ed elogiato la bellezza della ex concorrente del Grande Fratello Vip.

