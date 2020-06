Alberto Matano è amatissimo dal pubblico di Raiuno. Ieri come volto del Tg e oggi come conduttore de La Vita in diretta insieme a Lorella Cuccarini, il giornalista è molto apprezzato dai telespettatori. Anche quelli più social, che lo riempiono di like e commenti estasiati sotto ogni post.

Questa stagione televisiva si sta avviando verso la conclusione, ma i fan di Matano dovrebbero poter dormire sonni tranquilli. Anche se infatti non c'è ancora nulla di ufficiale (bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti Rai a fine mese per avere certezze, ndr), le ultime indiscrezioni parlano di una sua conferma nello studio del contenitore pomeridiano di Raiuno. Dunque, molto probabilmente, a settembre ritroveremo Alberto Matano a La Vita in diretta. Se ci sarà anche Lorella Cuccarini? I rumor in realtà parlano di una sostituta, ma come detto è ancora tutto da vedere.

























Ultimamente anche la cronaca rosa si sta 'occupando' di Alberto Matano. Solo qualche giorno fa il giornalista e conduttore ha mandato in tilt il gossip pubblicando un selfie con la bella collega Roberta Morise, spalla di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri. "Olè", ha scritto Matano nella didascalia dello scatto realizzato a Roma, ma con tanto di hashtag #eccoci e #finalmente.















Apriti cielo: magari è solo un'amica, ma l'esercito di fan di Matano è impazzito. "Che bella coppia", si legge sotto. E ancora: "Ma allora finalmente conosciamo la tua compagna", "La donna più fortunata del mondo". Ora dal suo Instagram un'altra sorpresa che ha a che fare con gli affetti. Alberto Matano ha finalmente potuto ricongiungersi con i genitori e ne ha approfittato per presentarli su Instagram.











“Riuniti. Dopo tutti questi mesi mi sembra un sogno”, ha scritto il giornalista sotto a un bel ritratto con mamma e papà nella loro Calabria. Boom di like e di commenti immediato per la foto di famiglia. E tanti non hanno potuto fare a meno di sottolineare l’incredibile somiglianza di Alberto con la madre, seduta su un divano accanto al marito con dietro il figlio super sorridente: “Assomigli tantissimo alla tua mamma”, si legge sotto tra tanti messaggi lasciati anche dagli amici vip. E poi: “Bello come la mamma”, “Sei uguale a lei, che è una bellissima signora”.

