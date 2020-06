“Sei meraviglia pura!”. Bianca Guaccero, la foto nuda su Instagram. Fan in visibilio

Sempre bella da far perdere il fiato, parliamo di Bianca Guaccero che con la sua ultima foto su Instagram ha fatto impazzire i fan: “Sei bellissima fuori e dentro…”. La conduttrice di Detto Fatto ha appena postato uno scatto senza veli che ha fatto impazzire i follower. Nell’immagine in bianco e nero, Bianca Guaccero appare a mezzo busto, coperta solo dalle sue mani.

A corredo della foto, la conduttrice scrive: “Tutti alla ricerca della perfezione… Quando sono le imprecisioni sul nostro corpo e nella nostra anima a renderci così irresistibilmente noi”. Immediati i commenti dei fan: “Stupenda, sei un esempio di eleganza”. E ancora: “Ma tu sei perfetta”. La Guaccero, dopo varie settimane di lockdown durante le quali non ha potuto lavorare al suo programma Detto Fatto, è tornata al lavoro. (Continua a leggere dopo la foto)

























Dallo scorso anno Bianca Guaccero ha preso le redini del programma che prima era condotto da Caterina Balivo la quale è passata a Rai 1 con il programma Vieni da me che va in onda alla stessa ora di Detto Fatto. Nonostante la “concorrenza” della Balivo, Bianca Guaccero ha riscosso un buon successo. (Continua a leggere dopo la foto)















Nella puntata di Detto Fatto andata in onda venerdì 22 maggio, c’è stato un momento di imbarazzo tra Bianca e Jonathan Kashanian. Ma perché, cosa è successo? Durante Super Classifica, John, come sempre, ha parlato della vita di vari personaggi famosi, di scoop, segreti e così via. L’ex gieffino stava parlando di Claudia Gerini, grande attrice, nota, fra l’altro per il ruolo di Jessica nel film ”Viaggi di nozze” di Carlo Verdone. (Continua a leggere dopo la foto)











“È diventata famosa grazie al famoso tormentone ‘Lo famo strano’”, ha detto Jonathan parlando di Viaggi di nozze e la Guaccero ha replicato: “Anche noi lo facciamo strano!”. Pochi secondi dopo la conduttrice si è resa conto che le sue parole si potevano fraintendere. “Ma anche noi cosa? – ha detto sorridendo Jonathan -. Ma parla per te perché mi metti sempre in mezzo? Tu cosa fai strano?”

