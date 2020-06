Un mese fa Beatrice Valli ha dato alla luce la sua terzogenita, Azzurra. Gravidanza e parto sono stati condivisi con i follower dall’ex volto di Uomini e Donne che nel programma di Maria De Filippi ha incontrato Marco Fantini e ora si mostra su Instagram con una forma fisica invidiabile.

Già mamma di Alessandro, 7 anni, nato da una relazione precedente, e Bianca, avuta da Fantini nel 2017, nelle ultime Storie l’ex corteggiatrice ha raccontato ai fan follower che Azzurra potrebbe doversi sottoporre a un intervento per risolvere un problema alla lingua. Questa situazione le potrebbe provocare delle problematiche nella fase dell’allattamento e lei ha detto di essersi preoccupata anche se si tratterebbe di un’operazione di routine. Pare sia molto frequente, infatti, che i bimbi vengano alla luce con il frenulo della lingua abbastanza corto. (Continua dopo la foto)

























Presto Beatrice Valli coronerà il sogno di sposare Marco Fantini: il matrimonio era stato rimandato proprio dopo la scoperta di essere in dolce attesa di Azzurra, le cui nuove foto pubblicate da mamma su Instagram hanno fatto innamorare tutti. Ma tra i tanti post e Storie, non mancano anche foto più audaci e sensuali della Valli. Come l’ultima, dove si mostra felice sul lago di Como in quello che è stato “il primo viaggio di Azzurra”. (Continua dopo la foto)















Beatrice posa come una modella accanto alla carrozzina. Sullo sfondo un panorama mozzafiato, ma impossibile non concentrare l’attenzione sull’outfit super aderente della neo mamma che in questo scatto sfoggia un fisico incredibilmente in forma a solo un mese dal parto (Azzurra è nata lo scorso 13 maggio, ndr). La perfetta silhouette della Valli, fasciata in una gonna bianca dallo spacco audace, non poteva passare inosservata: la foto ha presto raggiunto quasi 200mila like oltre a infiniti commenti. (Continua dopo foto e post)











“Bellissima Bea – notano subito – ma da che pianeta arrivi?? Perché nel mio pianeta, chi partorisce ci mette un secolo per perdere i chili della gravidanza… invece tu nada, spariti. Magrezza istantanea dopo i figli”. E ancora: “Bea non sembri una mamma che ha fatto 3 figli… sei in formissima”, “Ma la bellezza?”, “Qual è la tua dieta?”, “Super in forma”, “Stupenda ad un mese dal parto”, si legge.

