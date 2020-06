Elettra Lamborghini ha deciso che anche i preparativi per il suo matrimonio sono social. La cantante ed ereditiera entro l’anno pronuncerà il fatidico sì ad Afrojack e appena finito il lockdown ha dato il via a tutto ciò che serve per rendere magico il suo giorno speciale. Quindi location, menu e, dulcis in fundo, l’abito da sposa.

Il matrimonio era stato annunciato dalla stessa Lamborghini con un post su Instagram: “La proposta è arrivata il giorno di Natale – aveva confessato Elettra a Silvia Toffanin, durante un’intervista a Verissimo -, davanti a tutta la mia famiglia, non me l’aspettavo anche se ne parlavamo da un po’”. A organizzarlo ci pensa il re degli wedding planner, Enzo Miccio, con cui Elettra ha già visitato alcune location da sogno, subito condivise tra le Storie di Instagram ma senza svelare il posto preciso. (Continua dopo la foto)

























Poi, sempre con Enzo Miccio e anche l’organizzatrice di eventi Giorgia Farina e l’amico influencer Marco Ferrero, Elettra è andata a Napoli per vedere alcuni vestiti da sposa. E ovviamente ha mostrato le prove ai fan, al settimo cielo alla vista di lei in bianco. Su Instagram, come detto, la Lamborghini è sempre attivissima e tra una pausa e un’altra dai preparativi delle nozze ha voluto confessare al suo esercito di follower quello che lei stessa definisce il suo “segreto più grande”. (Continua dopo la foto)















“Ragazzi questo è il mio più grande segreto – ha esordito la 26enne tra le Storie di Instagram – Quando mastico faccio rumore. Purtroppo ho provato a toglierlo e non c’è modo: sentite qua”, rivela mentre mette del cibo in bocca per far ascoltare ai fan il fastidioso rumore durante la masticazione. “È terribile – scrive lei accompagnando la clip – e sembra dolorosissimo, ma io non sento nulla fortunatamente… però è molesto”. (Continua dopo le foto)











“E niente – aggiunge – Stavo bevendo latte di soia con delle palline dentro, non pensavo facesse questo rumore sempre., pure quando prendo il latte, va beh… Ho fatto tirare via tutti i denti del giudizio per cercare di diminuirlo, ma niente. Mi hanno detto che dovrei operarmi alla mandibola. Io ho detto: ‘No, grazie’. E poi non c’è neppure la certezza che vada via, per cui sono una ‘ruminate’, ecco…”.

Sorpresa Giovanna Abate, mai così audace. Il ritorno social è da urlo: foto