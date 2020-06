Non è un momento facile per Belen Rodriguez. Da sempre al centro dei gossip, da quando è esplosa la notizia sulla crisi con Stefano De Martino non c’è giorno che non si parli di lei. A un anno circa dal ritorno di fiamma sembra che la sua relazione con l’ex ballerino di Amici sia arrivata al capolinea.

Il primo segnale è stato la fede che all'improvviso è sparita dal dito dell'argentina, poi è arrivata a bomba l'indiscrezione del settimanale Chi e, subito dopo, una lunga serie di rumor, Come quello sulla furiosa lite durante la quarantena e quello del presunto tradimento di lui. La svolta sui reali motivi della rottura tra i genitori di Santiago potrebbe però essere vicina. Il conduttore napoletano sarà infatti ospite della prossima puntata di Domenica In.

























Questo significa che la padrona di casa, Mara Venier, potrebbe non lasciarsi sfuggire l'occasione di scoprire cosa si nasconde dietro all'ennesimo allontanamento tra i due. Sulle ragioni della crisi si è detto e scritto di tutto ma di fatto non sono ancora emerse e l'ospitata del conduttore di Made in Sud potrebbe finalmente far luce sulla complicata vicenda sentimentale con Belen.















L'argentina ha seminato solo qualche indizio sul suo profilo Instagram e raccolto tanto affetto e solidarietà dai fan che però ora aspettano con trepidazione di conoscere la verità. Chissà se Stefano, che non ha mai proferito parola sull'argomento, si sbilancerà dalla 'zia Mara'… Belen, nel frattempo, nonostante il momento 'no' continua a pubblicare foto ad alto contenuto erotico sui social. E l'ultima ha davvero mandato tutti in estasi.









Visualizza questo post su Instagram Mᴏʀᴏᴄʜᴀ @jadeaintimo Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 12 Giu 2020 alle ore 5:52 PDT



La showgirl si lascia ritrarre in intimo bianco che fa risaltare la sua pelle ambrata oltre alle curve da capogiro e i jeans abbassati. Bellissima! Non stupisce che in poco tempo la foto sexy abbia collezionato un gran numero di like e di complimenti: “La donna più bella del mondo”; “E De Martino muto”; “Devastante”; “Sempre più bona”, si legge. E ancora: “Atomica, una bellezza che lascia senza fiato”; “Che meraviglia”.

