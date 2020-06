Ieri c’è stata l’audizione del premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi con la pm di Bergamo Maria Cristina Rota, sulla mancata istituzione della zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo. Il presidente del Consiglio è stato ascoltato come persona informata dei fatti. Ascoltata per due ore anche il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che dopo l’audizione ha quindi lasciato Palazzo Chigi in auto. Due ore di colloquio con la Pm anche per il ministro della Salute Roberto Speranza, sentito come persona informata sui fatti.

Questa mattina il premier italiano ha dato il via agli Stati generali dell'economia a Villa Doria Pamphilj. 'Progettiamo il rilancio', è il titolo della serie di incontri tra il governo e i rappresentati delle istituzioni e delle parti sociali. In collegamento la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il commissario europeo per gli Affari economici Paolo Gentiloni, la presidente della Bce Christine Lagarde. Presente anche il governatore di Bankitalia Ignazio Visco.

























Ma in queste ore Giuseppe Conte è finito al centro delle cronache anche per un altro motivo. È stata Miley Cyrus a taggare il premier italiano in un tweet che, neanche a dirlo, è diventato virale in pochissimo tempo. La cantante, attrice, diventata famosa grazie al canale Disney Channel, sta portando avanti una battaglia contro il razzismo e contro i duri impatti dei disastri nel nostro tempo sulle comunità marginalizzate e così ha pensato di coinvolgere anche Giuseppe Conte.















"L'Italia e gli altri stati del mondo sono uniti nella solidarietà al Black Lives Matter partito negli Stati Uniti", si legge nel tweet pubblicato dalla cantante e attrice. "Dobbiamo stare uniti soprattutto per combattere l'impatto del coronavirus e la sua forte sproporzione sulle comunità messe ai margini, soprattutto quelle di colore. Si unisce a noi, presidente Giuseppe Conte?", chiede alla fine del post taggando l'account ufficiale del presidente del Consiglio italiano.









Il tweet di Miley Cyrus non è passato inosservato e il web è letteralmente impazzito. "Miley Cyrus bimba di Giuseppe Conte", si legge. E ancora la gif di Morgan a Sanremo che, dopo l'abbandono di Bugo, chiede: "Cosa succede?", "Giuseppe, se chiama Miley non puoi dire di no", "Miley bimba di Conte", "Immaginate Giuseppino che svegliandosi, dopo essersi fatto la barba, accenderà il telefono e troverà il tag di Miley Cyrus su twitter… immagino già il suo accenno di sorriso con la fossetta piango".

